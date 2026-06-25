Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kayıtlarına göre perşembe günü saat 16.22'de merkez üssü Battalgazi olan bir sismik hareket ölçüldü. Yerin 9,13 kilometre altında oluşan sarsıntı kent merkezinde belirgin biçimde hissedildi. Yıkıcı bir boyuta ulaşmayan ancak bölge halkını sokağa döken depremin ardından uzmanlar ilk teknik verileri masaya yatırdı.

HASAR DEĞİL PANİK YARATAN BÜYÜKLÜK

Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından sarsıntının mekanizmasını değerlendirdi. Bektaş, fayın ürettiği büyüklükten ziyade kırılmanın sığ yapısına odaklandı.

Yüzeye yakın mesafede serbest kalan enerjinin merkez üssündeki hissedilme şiddetini doğrudan artırdığını bildirdi. Bektaş sarsıntının dinamiğini şu sözlerle açıkladı:

"Mw 4.0 büyüklüğü, hasar oluşturabilecek bir depremden ziyade hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olabilecek bir depremdir. 9 km civarındaki derinlik, enerjinin yüzeye daha yakın hissedilmesine yol açar."

ENERJİ DOĞRUDAN YUKARI VURDU

Yerbilimcilerin fay analizlerinde üzerinde durduğu sığlık kavramı Battalgazi örneğinde kendini bir kez daha gösterdi. Raporlara yansıyan dokuz kilometrelik derinlik verisi depremin yıkıcı gücünden ziyade kenti sallama potansiyelini besledi.

Orta ölçekli yer hareketleri kabuğun derinlerinde yaşandığında enerjisini geniş bir tabana yayarak yüzeye ulaşmadan zayıflıyor. Kırılmanın yeryüzüne yakın bir noktada yaşanması enerjinin dar bir alana doğrudan vurmasına neden oluyor.

Büyüklüğü yüksek olmayan bu sarsıntı kent genelinde tamamen bu teknik ayrıntı sebebiyle güçlü bir şekilde hissedildi.