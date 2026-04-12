Yetkililerden alınan bilgilere göre, kesintiler ağırlıklı olarak müteahhit ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde farklı saat aralıklarında kesinti yapılacak:

09:00 – 12:00 saatleri arasında Karatepe, Karakaşçiftliğiköyü mahallelerinde,

13:00 – 16:00 saatleri arasında Kuluşağı, Ağılyazı, Karatepe, Kadıçayırı, Karakaşçiftliğiköyü mahallelerinde,

09:00 – 17:00 saatleri arasında ise Yaygın ve Tokluca mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

ARGUVAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Arguvan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Tatkınık, Yeni ve Asmaca mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Büyükçimiş, Aktepe, İkinciler, Gölpınar, Doğu, Altunlu, Ören, Keller, Bölüklü, Hançerli, Kömekavak, Yaylımlı, Ortaköy ve Dedeköy mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Karaterzi, Suçatı ve Yuvalı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde elektriklerin daha erken verilebileceğini, olası gecikmelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini açıkladı.