Yetkililerden alınan bilgilere göre, kesintiler ağırlıklı olarak müteahhit ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.
BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Battalgazi ilçesinde farklı saat aralıklarında kesinti yapılacak:
09:00 – 12:00 saatleri arasında Karatepe, Karakaşçiftliğiköyü mahallelerinde,
13:00 – 16:00 saatleri arasında Kuluşağı, Ağılyazı, Karatepe, Kadıçayırı, Karakaşçiftliğiköyü mahallelerinde,
09:00 – 17:00 saatleri arasında ise Yaygın ve Tokluca mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
ARGUVAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Arguvan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Tatkınık, Yeni ve Asmaca mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Büyükçimiş, Aktepe, İkinciler, Gölpınar, Doğu, Altunlu, Ören, Keller, Bölüklü, Hançerli, Kömekavak, Yaylımlı, Ortaköy ve Dedeköy mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Karaterzi, Suçatı ve Yuvalı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde elektriklerin daha erken verilebileceğini, olası gecikmelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini açıkladı.