Malatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

GÖKYÜZÜ ECZANESİ

Adres: Akpınar Aslantepe Cad. No:96/D Çevreyolu Canbaylar Plaza arkası

Telefon: 0422 326 08 08

MENEKŞE ECZANESİ

Adres: Sağlık Müd. arkası Sıtmapınarı Sağlık Ocağı girişi No:10/1

Telefon: 0422 324 35 66

CENGİZ ECZANESİ

Adres: Özalper Mah. Yüzük Cd. No:58/B Rabia Park aşağısı Özalper Sağlık Ocağı karşısı

Telefon: 0422 713 27 78

İKİZLER ECZANESİ

Adres: Gedik Mah. Mehmet Kavuk Bulvarı No:79/B Hasan Çalık Devlet Hastanesi karşısı

Telefon: 0422 481 41 44

BETÜL ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi Hasırcılar yolu Opet devamı

Telefon: 0534 342 84 44

Yetkililer, nöbetçi eczanelerin gece boyunca vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.