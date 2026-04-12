Malatya’da 12 Nisan Pazar gününe ait namaz vakitleri netleşti. Günlük ibadetlerini yapacak olanlar için imsaktan yatsıya kadar tüm ezan saatleri duyuruldu. Ayrıca boşanma süreci tamamlanmadan yapılan evliliklerin dini hükmü de merak edilen konular arasında yer aldı. İşte detaylar.

12 NİSAN 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ:

İmsak Saati: 04.23,

Güneş Vakti: 05.49,

Öğle Ezanı: 12.35,

İkindi Ezanı: 16.13,

Akşam Ezanı: 19.07,

Yatsı Ezanı: 20.28

DİNEN EVLİLİĞİ SONA ERMİŞ BİR KADIN, RESMEN BOŞANMADAN BAŞKA BİR ERKEKLE EVLENEBİLİR Mİ?

Diyanet ten alınan bilgiye göre;

Evli bir kadının başka bir erkekle evliliği haram olduğu gibi nikâhının sona ermesi halinde iddet süresini tamamlamadan başka bir erkekle evlenmesi de haramdır. Bu tür durumlarda yapılan nikâh geçersizdir. (İbn Nüceym, el-Bahr, 3/98; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/280)

Günümüzde boşanma davalarının zaman zaman birkaç yıl sürdüğü bilinmektedir. Bu süreçte evlilik bazen dinen sona ermiş olabilmektedir. Böyle bir durumda mahkemenin karar süreci hızlandırılmalı ve resmî boşanma bir an evvel gerçekleştirilmelidir. Zira muhtemel olumsuzluklara karşı tarafların şahsiyetlerinin ve haklarının korunması, toplumsal düzen ve ahlakın muhafazası açısından resmî olarak da boşanmanın sağlanması fevkalade önemlidir. Dinen evlilik sona erdiği halde karşı tarafa zarar vermek amacıyla boşanma davasında mahkeme sürecini uzatacak her türlü tutum ve davranış, kul hakkı ihlali olup büyük bir vebaldir.

Netice itibarıyla evliliği dinen sona ermiş ve iddet süresini tamamlamış bir kadının, resmî boşanma gerçekleşmeden başka bir erkekle evlilik yapması, yersiz ve haksız ithamlara, dedikodulara, hak ihlallerine, toplumsal düzen ve ahlakın bozulmasına sebep olacağından caiz değildir.