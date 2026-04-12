Malatya genelinde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak adına nöbetçi eczane listesi güncellendi. Gece boyunca ve gün boyu kesintisiz hizmet verecek olan eczanelerin adres ve telefon bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER (24 SAAT AÇIK)

Malatya merkezde acil ilaç temini yapabileceğiniz eczaneler şunlardır:

Umut Eczanesi

Adres: Mücelli Sağlık Ocağı karşı çaprazı, Cengiz Topel Caddesi, Emeksiz Kavşağı saat kulesi devamı.

Mücelli Sağlık Ocağı karşı çaprazı, Cengiz Topel Caddesi, Emeksiz Kavşağı saat kulesi devamı. İletişim: 0501 009 90 44

Orhanoğlu Eczanesi

Adres: Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market yanı) 14/D Battalgazi.

Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market yanı) 14/D Battalgazi. İletişim: 0533 548 46 25

Özalper Eczanesi

Adres: Özalper Mah. Özalper Semt Konağı karşısı, Rabia Parkı ve Gelgör AVM aşağısı.

Özalper Mah. Özalper Semt Konağı karşısı, Rabia Parkı ve Gelgör AVM aşağısı. İletişim: 0422 211 02 02

Önen Eczanesi

Adres: Büyükşehir Belediyesi Yanı, Sümer Camii Arkası, Malatya Merkez Geçici Ticaret Alanı.

Büyükşehir Belediyesi Yanı, Sümer Camii Arkası, Malatya Merkez Geçici Ticaret Alanı. İletişim: 0546 433 66 37

Sahra Eczanesi

Adres: Bostanbaşı Mah. Barguzu Cad. Barguzu Pide Fırını yanı, Saklıbahçe Sitesi yanı.

Bostanbaşı Mah. Barguzu Cad. Barguzu Pide Fırını yanı, Saklıbahçe Sitesi yanı. İletişim: 0422 321 74 20

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE

Eski Malatya bölgesinde hizmet verecek nöbetçi eczane bilgisi:

Betül Eczanesi

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu Opet devamı.

Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu Opet devamı. İletişim: 0534 342 84 44

Not: Nöbetçi eczaneler yarın sabah mesai başlangıcına kadar 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verecektir. Gitmeden önce telefon ile teyit almanız tavsiye edilir.