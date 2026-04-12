Malatya genelinde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak adına nöbetçi eczane listesi güncellendi. Gece boyunca ve gün boyu kesintisiz hizmet verecek olan eczanelerin adres ve telefon bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER (24 SAAT AÇIK)
Malatya merkezde acil ilaç temini yapabileceğiniz eczaneler şunlardır:
Umut Eczanesi
- Adres: Mücelli Sağlık Ocağı karşı çaprazı, Cengiz Topel Caddesi, Emeksiz Kavşağı saat kulesi devamı.
- İletişim: 0501 009 90 44
Orhanoğlu Eczanesi
- Adres: Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market yanı) 14/D Battalgazi.
- İletişim: 0533 548 46 25
Özalper Eczanesi
- Adres: Özalper Mah. Özalper Semt Konağı karşısı, Rabia Parkı ve Gelgör AVM aşağısı.
- İletişim: 0422 211 02 02
Önen Eczanesi
- Adres: Büyükşehir Belediyesi Yanı, Sümer Camii Arkası, Malatya Merkez Geçici Ticaret Alanı.
- İletişim: 0546 433 66 37
Sahra Eczanesi
- Adres: Bostanbaşı Mah. Barguzu Cad. Barguzu Pide Fırını yanı, Saklıbahçe Sitesi yanı.
- İletişim: 0422 321 74 20
ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE
Eski Malatya bölgesinde hizmet verecek nöbetçi eczane bilgisi:
Betül Eczanesi
- Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu Opet devamı.
- İletişim: 0534 342 84 44
Not: Nöbetçi eczaneler yarın sabah mesai başlangıcına kadar 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verecektir. Gitmeden önce telefon ile teyit almanız tavsiye edilir.