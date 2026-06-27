Malatya’da altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Malatya Kuyumcular Odası tarafından paylaşılan canlı piyasa verilerine göre 27 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor.

Açıklanan güncel verilere göre Cumhuriyet 2.5 altının satış fiyatı 103 bin 400 TL seviyesine çıkarken, Ata Lira 42 bin 540 TL’den işlem görüyor. Liralık altın ise 41 bin 360 TL satış fiyatına ulaştı.

Yarım altının satış fiyatı 20 bin 680 TL olarak açıklanırken, çeyrek altın 10 bin 340 TL seviyesine yükseldi. 14 ayar altın 3 bin 450 TL alış fiyatıyla listede yer alırken, 22 ayar bilezik 6 bin 40 TL, 24 ayar gram altın ise 6 bin 320 TL satış fiyatıyla dikkat çekti.

Altın fiyatlarının küresel piyasalardaki ons altın hareketleri ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak gün içinde dalgalanabileceği belirtilirken, kuyumcular yatırımcıların anlık fiyatları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Malatya’da özellikle düğün sezonunun etkisiyle altına olan talebin sürdüğü, bunun da fiyatlar üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.