27 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yasama, yürütme ve yargı bölümlerini kapsayan çok sayıda önemli karar, yönetmelik ve tebliğ yayımlandı. Enerji yatırımlarından sosyal hizmetlere, tarımdan mali denetime kadar birçok alanda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Yasama bölümünde yer alan 7585 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın onaylanması uygun bulundu. Düzenleme, iki ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğinin hukuki altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

KKTC İLE İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ TARİHİ BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 2026 yılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın yürürlük tarihi 23 Mayıs 2026 olarak tespit edildi.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNE YENİ YÖNETMELİK

Yürütme ve İdare Bölümü'nde yayımlanan yönetmeliklerden biri de kamu kurum ve kuruluşlarının, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında açacağı kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin yeni yönetmelik oldu. Düzenleme ile bu hizmetlerin açılışı, işleyişi ve denetimine ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA DİSİPLİN DÜZENLEMESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle disiplin amirlerinin görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeler güncellendi.

YENİLENMİŞ ÜRÜNLER HAKKINDA YENİ DÖNEM

Resmi Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik ile ikinci el elektronik ürünlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması, satış süreçleri ve tüketici haklarına ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girdi.

MASAK TEBLİĞİ VE İŞKOLU TESPİT KARARLARI YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de ayrıca;

İşkolu Tespit Kararları (2026/41-49),

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde değişiklik yapan yeni düzenleme,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25 Haziran 2026 tarihli ve 14698 sayılı kararı yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DANIŞTAY KARARI DA RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Yargı Bölümü'nde ise Danıştay Yedinci Dairesine ait bir karar yayımlandı. İlan bölümünde ise yargı ilanları, ihale duyuruları, çeşitli ilanlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri kamuoyuna duyuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemelerin önümüzdeki dönemde kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşları ilgilendiren birçok alanda uygulamaya yön vermesi bekleniyor.