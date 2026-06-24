Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle kış ayları öncesinde tarımsal faaliyetlerin ve nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu bölgeleri mercek altına alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İkizce Mahallesi’ne bağlı 3 büyük mevkide kapsamlı bir yol seferberliği başlattı. Çalışmaları muhtarlarla birlikte yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya’nın küllerinden doğuşuna vurgu yaparak kritik açıklamalarda bulundu.

İKİZCE’NİN 3 KRİTİK NOKTASINA YOL ÇALIŞMALARI

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Yandere, Koçdere ve Kozdere mevkilerinde stabilize malzeme serim ve yol iyileştirme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan bu stratejik hamleyle, kış aylarında yaşanabilecek olası ulaşım aksamalarının önüne geçilmesi ve özellikle tarımsal üretim yapan yerel üreticilerin arazilere erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

"İKİ YIL ÖNCE SÖZ VERMİŞTİK, MALATYA AYAĞA KALKIYOR"

Yapılan yatırımları sahada inceleyen ve İkizce Mahalle Muhtarı Memed Tanrıverdi ile Seyituşağı Mahalle Muhtarı Hasan Doğan’dan bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin en ücra noktasına kadar hizmet götürmekte kararlı olduklarını belirtti. Başkan Geçit açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Durmadan, yorulmadan hemşehrilerimiz için çalışmayı sürdürüyoruz. İki yıl önce söz verdiğimiz gibi Malatya ayağa kalkıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın. 2026 yılı, üst yapı yatırımlarının hız kazandığı, yollarımızın yenilendiği ve yaşam alanlarımızın daha da güzelleştiği bir yıl olacaktır. Vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için kırsal mahallelerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz."

MAHALLE MUHTARLARINDAN TAM NOT

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren İkizce ve Seyituşağı mahalle muhtarları, taleplerine jet hızıyla çözüm üreten Başkan Geçit ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Muhtarlar, yol iyileştirme çalışmalarının sadece ulaşım güvenliğini artırmakla kalmayıp, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine de doğrudan katkı sunduğunu ifade ettiler.