Antalya-Isparta karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kazak Tüneli mevkiinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 CON 405 plakalı kamyon ile 07 CJJ 403 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA