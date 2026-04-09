Edinilen bilgilere göre, Ataköy Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.