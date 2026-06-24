Şehir hayatının karmaşasından kaçıp doğayla iç içe bir yaşamı seçen Özlem Tekin, uzun zamandır objektiflerden uzak, adeta izole bir hayat sürüyordu. Müzik dünyasına vurduğu damganın ardından sessiz sedasız Bodrum'a yerleşen ünlü ismin durumu, magazin gündemini de en çok meşgul eden konuların başında geliyordu. Sosyal medyada ve arama motorlarında sürekli trend olan "Özlem Tekin İstanbul'u neden terk etti?" veya "Özlem Tekin öldü mü, kayıp mı?" şeklindeki efsanevi soruların cevapları, şarkıcının Bodrum Gündoğan'da sürpriz bir şekilde ortaya çıkmasıyla netlik kazandı. Hayranlarını hem sevindiren hem de derin bir oh çektiren bu gelişme, kısa sürede günün en çok konuşulan magazin olayları arasına girdi.

ÖZLEM TEKİN NEREDE YAŞIYOR? YILLAR SONRA NEREDE GÖRÜNTÜLENDİ?

Başarılı müzik kariyerinin zirvesindeyken ani bir kararla İstanbul'un kalabalık yaşantısına veda eden Özlem Tekin, yıllardır hiçbir yerde kameralara yakalanmıyordu. Bodrum'da kendine ait bir çiftlik kuran ve burada tarım, hayvancılık gibi işlerle bizzat ilgilenerek son derece sakin bir hayat süren ünlü rockçı, adeta sırra kadem basmıştı. Çiftliğini kapattığı ve başka bir yere taşındığı yönünde haberler çıkan Tekin, aylar süren sessizliğini Bodrum'un gözde beldesi Gündoğan'da bozdu. Ünlü isim, annesinin evinde dinlenirken ve günlük rutinlerine devam ederken yıllar sonra ilk kez objektiflere takıldı. Beklenmedik bir anda ortaya çıkan bu görüntüler, hayranlarının içini rahatlatırken magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

ÖZLEM TEKİN'İN SON HALİ NASIL? ÇİFTLİK HAYATINA DEVAM EDİYOR MU?

Ünlü şarkıcının Gündoğan'da ortaya çıkmasıyla birlikte internet üzerindeki "Özlem Tekin'in son hali" aramaları adeta zirveye yerleşti. Annesinin evinde oldukça doğal, makyajsız ve huzurlu bir tablo çizen Tekin, yılların yorgunluğunu gözlerden uzak bir şekilde atmaya devam ediyor. Daha önceki dönemlerde organik tarımla uğraşan, şalvarı ve kasketiyle tarlada görüntülenen Tekin, sade ve mütevazı yaşam tarzından ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı. Müzikseverler ise bu sürpriz fotoğrafların ardından ünlü ismin yeniden müziğe dönüp dönmeyeceğini tartışmaya başladı. Ancak şu anki tabloya bakıldığında, Tekin'in şatafatlı magazin dünyasından uzak durmayı ve ailesiyle sakin kalmayı tercih ettiği açıkça görülüyor.

ÜNLÜ ROCKÇI İSTANBUL'U NEDEN TERK ETMİŞTİ?

Özlem Tekin'in bu büyük inziva hikayesi yıllar öncesine dayanıyor. Müzik piyasasının yorucu temposundan, sürekli göz önünde olmanın getirdiği stresten ve büyükşehrin boğucu havasından tamamen uzaklaşmak isteyen sanatçı, çok radikal bir kararla Bodrum bölgesini yeni evi olarak seçti. Sadece sahneleri değil, kameraları ve tüm popüler kültürü hayatından çıkaran Tekin, çiftliğinde sokak hayvanlarıyla ilgilenerek kendine bambaşka, doğayla iç içe bir dünya kurdu. Uzun süredir ortalarda görünmemesi üzerine üretilen çeşitli senaryolar ve nerede olduğu bilinmediği yönündeki iddialar, ünlü ismin annesinin Gündoğan'daki evinde görüntülenmesiyle son buldu.