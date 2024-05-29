Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Zafer

Tahmini Kesinti Süresi

6,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 15:30

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Rumeli

Tahmini Kesinti Süresi

6,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 15:30

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Fatih

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hıdırağa

Tahmini Kesinti Süresi

1,98333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Ulaş Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1,98333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1,98333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Silahtarağa

Tahmini Kesinti Süresi

1,98333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59