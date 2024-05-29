Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Zafer
Tahmini Kesinti Süresi
6,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 15:30
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Rumeli
Tahmini Kesinti Süresi
6,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 15:30
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-İstasyon
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 13:00
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Fatih
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 13:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Hıdırağa
Tahmini Kesinti Süresi
1,98333333333333 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Ulaş Osb
Tahmini Kesinti Süresi
1,98333333333333 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
1,98333333333333 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Silahtarağa
Tahmini Kesinti Süresi
1,98333333333333 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.