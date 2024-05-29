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Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 30 Mayıs’ta Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi mask
Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

30 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Zafer

Tahmini Kesinti Süresi

6,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 15:30

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Rumeli

Tahmini Kesinti Süresi

6,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 15:30

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Fatih

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hıdırağa

Tahmini Kesinti Süresi

1,98333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Ulaş Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1,98333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek! 30 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1,98333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Silahtarağa

Tahmini Kesinti Süresi

1,98333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.05.2024 Perşembe Saati: 22:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.05.2024 Perşembe Saati: 23:59

 

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29 May 2024 - 11:00 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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