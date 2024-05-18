2024 Kurban Bayramı ne zaman?

Bayram tatili boyunca, kamu kurumları, bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, belediyeler, valilikler ve birçok işletme kapalı olacak. Özel sektör çalışanları için ise tatil süresi kurumların politikalarına ve idari kararlarına bağlı olarak değişebilir.

Öğrenciler için ise okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kurban Bayramı'nın dini günler takvimine göre tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Bu nedenle, kesin tarihleri teyit etmek için resmi kaynaklara başvurmak önemli.

KURBAN BAYRAMI VE ANLAMI

Kurban Bayramı, İslam dininde önemli bir bayramdır. Arapça'da "Eid al-Adha" olarak da bilinen Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in Tanrı'nın emri üzerine oğlu İsmail'i Allah'a kurban etmek için hazırlandığı ancak Tanrı'nın, İsmail'in yerine bir koç gönderdiği olayı anmak için kutlanır.

Bu bayram, İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanır. Müslümanlar bu dönemde, kurban keserek Allah'a yaklaşmayı, sadaka vermeyi ve sevdikleriyle paylaşmayı öne çıkarır. Kurban kesme, zenginlikleri paylaşma ve dayanışma gibi sosyal değerlerin vurgulandığı önemli bir dini ve kültürel etkinliktir. Kurban kesilen et, aileler arasında dağıtılır ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılır. Bu bayram, Müslümanlar için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir zaman dilimi.

işte Kurban Bayramı'nın 2024 yılındaki gün gün tarihleri:

Kurban Bayramı 1. günü: 16 Haziran 2024 (Pazar)

Kurban Bayramı 2. günü: 17 Haziran 2024 (Pazartesi)

Kurban Bayramı 3. günü: 18 Haziran 2024 (Salı)

Kurban Bayramı 4. günü: 19 Haziran 2024 (Çarşamba)

Bu tarihler İslami takvime göre belirlenmiş olup, her yıl miladi takvime göre farklılık gösterebilir. Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10. gününden başlayarak dört gün sürer.