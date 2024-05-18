2024 egzoz muayene ücreti ne kadar oldu?

2024 egzoz muayene ücretleri, araç türlerine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için 928 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için bin 821,60 TL, otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi araçlar için ise 2 bin 462 TL olarak belirlendi.

2024 yılında egzoz muayene ücreti her araç için aynı olarak 256 TL olarak açıklandı. Bu ücret, araçların egzoz emisyon ölçümlerini yapmak için TÜVTÜRK istasyonlarında ödenmesi gereken tutarı temsil ediyor. Ancak, genel araç muayene ücretleri araç türlerine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için ücret 928 TL iken, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için bin 821,60 TL olarak belirlendi. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi araçlar için ise egzoz muayene ücreti 2 bin 462 TL.

Egzoz muayenesi belirli aralıklarla yapılmalı. Hususi ve resmi otomobiller için ilk üç yılın sonunda ve sonrasında her iki yılda bir, diğer motorlu taşıtlar için ise ilk yılın sonunda ve sonrasında yılda bir egzoz muayene yapılmalı. Egzoz emisyon ölçümleri TÜVTÜRK istasyonlarında gerçekleştirilmekte. Başarısız olan araçlar için bir ay içinde bir kez daha ücretsiz ölçüm hakkı bulunuyor, ancak bu araçlar 7. günden itibaren trafiğe çıkamıyor.

Egzoz muayenesi için gerekli belgeler aracın tescil belgesi ve T.C. Kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport. Bu belgeleri yanınızda bulundurarak TÜVTÜRK istasyonlarından randevu alabilir ve egzoz muayenesini gerçekleştirebilirsiniz.