Kamuda yaz kıyafeti uygulaması başlayacak

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, yaz kıyafeti uygulamasına geçileceği bildirildi. Bu açıklamalara göre yaz kıyafeti uygulaması 16 Mayıs 2024’ten 15 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

“YAZLIK KIYAFETLE MESAİ YAPMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR”

Yaz kıyafeti uygulamasına yönelik yapılan açıklamada şu ayrıntılar yer aldı:

“a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik,

b) 26.05.2007 tarihli ve 26533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/14 sayılı Başbakanlık

Genelgesi.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin, ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Genelgede belirtilen hususlar çerçevesinde, 16.05.2024 tarihinden 15.09.2024 tarihine kadar yazlık kıyafetle mesai yapması uygun görülmüştür.

Bu dönemde de Yönetmeliğin 5. maddesi hükümlerine uygun hareket edilecek olup, personelin ilgi Yönetmelik ve Genelge hükümlerine uygun kılık ve kıyafet içinde bulunmasından sıralı amirler sorumlu olacak, hükümlere aykırı hareket edenler hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.”

Kaynak: BÜLTEN