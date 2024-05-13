Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin adresi ve ayrıntılar

Turgut Özal Üniversitesi iki farklı kampüsü ile öğrencilere hizmet veriyor. Malatya’nın eğitim alanında önemli bir aktörü olan Turgut Özal Üniversitesi, iki farklı kampüsüyle öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim imkanları sunuyor.

Battalgazi'de bulunan Boran Mahallesi Kampüsü, modern altyapısı ve nitelikli akademik kadrosuyla dikkat çekiyor. Boran Mahallesi, Kırkgöz Caddesi'nde konumlanan bu kampüs, eğitimde kaliteyi ve çağdaş yaklaşımları ön planda tutuyor.

Yeşilyurt'ta yer alan İkizce Mahallesi Kampüsü ise öğrencilere ferah ve modern bir öğrenme ortamı sunuyor. İkizce Mahallesi'nde bulunan bu kampüs, geniş yeşil alanları ve çağdaş eğitim tesisleriyle öne çıkıyor.

Her iki kampüs de öğrencilere en iyi eğitim deneyimini yaşatmak için modern iletişim kanallarını kullanıyor. Yeşilyurt Santral ve Genel Santral Telefon numaraları, öğrencilerin ve velilerin iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca, KEP adresi ve e-posta aracılığıyla da üniversiteye kolayca ulaşmak mümkün.

Turgut Özal Üniversitesi, öğrencilere sadece eğitim değil, aynı zamanda geniş bir iletişim ağıyla destek olmayı amaçlıyor.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NİN İKİ FARKLI KAMPÜSÜ’NİN ADRESLERİ:

BORAN MAHALLESİ KAMPÜSÜ (BATTALGAZİ):

Adres: Boran Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, No: 82B, Battalgazi/Malatya

Adres Kodu: 3712025703

İKİZCE MAHALLESİ KAMPÜSÜ (YEŞİLYURT):

Adres: İkizce Mahallesi, İkizce Sokak, No:100, P.K. 44900, Yeşilyurt/Malatya

İletişim bilgileri:

Yeşilyurt Santral: 0422 504 80 00-06

Kep Adresi: [email protected]

Santral Telefon: (0422) 846 12 55

Genel Santral Telefon: (0422) 504 80 00-06

Fax: 0422 846 12 25

E-posta: [email protected]

KURULUŞU:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 iline bir üniversite kazandırma hedefi doğrultusunda, 2006 yılında 5776 sayılı kanunla kurulmuştur.

ADI:

Üniversite, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'ın adını taşıyor. Turgut Özal, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi hayatında önemli bir siyaset adamı ve Malatyalı kimliği ile gurur kaynağımız.

FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kuruluşundan bu yana çeşitli fakülteler, yüksekokullar ve enstitüler bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmekte. Bu birimler arasında sağlık bilimleri, mühendislik, fen-edebiyat, sosyal bilimler, işletme ve daha pek çok alanda bölümler bulunuyor.