Malatya’da 2E otobüsleri saat kaçta hareket ediyor? MOTAŞ 2E Hareket saatleri

2E otobüsleri nereye gidiyor? 2E otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Merkez Manas Evleri’ne ulaşım sağlayan 2E otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

2E: MERKEZ MANAS EVLERİ

Hafta içi seferler:

Merkez’den Manas’a sefer saatleri:

06:10 06:00 06:40 06:30 07:10 07:00 07:40 07:15 08:05 07:45 08:30 08:00 08:45 08:30 09:15 09:00 09:45 09:40 10:25 10:20 11:05 11:00 11:45 11:40 12:25 12:20 13:05 13:00 13:45 13:40 14:25 14:20 15:30 15:00 15:45 15:30 16:20 16:00 17:00 16:30 17:20 17:00 17:45 17:30 18:00 18:45 18:40 19:25 19:20 20:00 20:00 20:30 21:00 22:10 22:40 23:30

Hafta sonu seferler:

Merkez’den Manas’a sefer saatleri:

06:00 06:00 06:40 06:45 07:20 07:25 08:00 08:05 08:40 08:45 09:25 09:25 10:10 10:10 10:55 10:55 11:40 11:40 12:25 12:25 13:10 13:10 13:55 13:55 14:40 14:40 15:25 15:25 16:10 16:10 16:55 16:55 17:40 17:40 18:25 18:25 19:20 19:10 20:00 20:00 20:30 21:00 22:10 22:40 23:30