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Malatya’da 2E otobüsleri saat kaçta hareket ediyor? MOTAŞ 2E Hareket saatleri

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Malatya’da Merkez Manas Evleri’ne ulaşım nasıl sağlanıyor? Merkez Manas Evleri otobüs seferleri hangi saatlerde kalkış yapıyor? İşte cevabı…

Malatya’da 2E otobüsleri saat kaçta hareket ediyor? MOTAŞ 2E Hareket saatleri mask
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2E otobüsleri nereye gidiyor? 2E otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Merkez Manas Evleri’ne ulaşım sağlayan 2E otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

2E: MERKEZ MANAS EVLERİ

Hafta içi seferler:

Merkez’den Manas’a sefer saatleri:

06:10     06:00     06:40     06:30     07:10     07:00     07:40     07:15     08:05     07:45     08:30     08:00     08:45 08:30         09:15                09:00     09:45     09:40     10:25     10:20     11:05     11:00     11:45     11:40     12:25     12:20 13:05         13:00     13:45                13:40     14:25     14:20     15:30     15:00     15:45     15:30     16:20     16:00     17:00 16:30        17:20     17:00     17:45                17:30                     18:00     18:45     18:40     19:25     19:20     20:00     20:00     20:30    21:00     22:10     22:40     23:30

Hafta sonu seferler:

Merkez’den Manas’a sefer saatleri:

06:00     06:00     06:40     06:45     07:20     07:25     08:00     08:05     08:40     08:45     09:25     09:25     10:10 10:10         10:55                10:55     11:40     11:40     12:25     12:25     13:10     13:10     13:55     13:55     14:40     14:40 15:25         15:25     16:10                16:10     16:55     16:55     17:40     17:40     18:25     18:25     19:20     19:10     20:00 20:00        20:30     21:00     22:10                22:40     23:30

 

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04 May 2024 - 09:27 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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