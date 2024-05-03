Tuzla Fayı 7.1 riski taşıyor: Tuzla Fayı nerede? Tuzla Fayı nereden geçiyor?

Tuzla Fayı’nda 7.1 büyüklüğünde deprem olabileceği iddiası herkesi gündeminde. 2022 yılında da konuya ilişkin bir açıklama yapan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem üretme aralığı 2 bin yıl olan Tuzla Fayı’nın 2 bin yıldır kırılmadığını belirterek

“Bu fayın üreteceği en büyük deprem 7.1 civarında. Tuzla Fayı deprem ürettiğinde 10 bin civarı bir can kaybı olabilir”

demişti.

TUZLA FAYI NEREDE?

Tuzla Fayı, İzmir'in güney- batısında Doğanbey burnu ve Gaziemir arasında yeralan KD-GB doğrultulu bir fay. Tuzla Fayı Doğanbey’den başlıyor, kuzeye doğru Çatalca, Orhanlı gibi köylerden geçerek Gaziemir ve Menderes taraflarından Konak ve Bornova’ya kadar uzanıyor.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 2022’de yaptığı açıklamada bu konuda şunları söylemişti:

“Tuzla Fayı deprem ürettiğinde 10 bin civarı bir can kaybı olabilir. Bu tür değerlendirmeler İzmir Fayı için yapıldığında 6.6 büyüklüğünde bir deprem üretilirse yaklaşık 10-15 bin kişinin hayatını kaybetmesi söz konusu olabilir.”