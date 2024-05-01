Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde, internetin hızı ve erişilebilirliği de giderek daha fazla önem kazanıyor. Ülkelerin bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve altyapılarını sürekli olarak güçlendirmesi, kullanıcıların daha iyi bir internet deneyimi yaşamasına olanak sağlıyor.
Dünya genelinde en yüksek internet hızına sahip olan ülkeler arasında Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Şili, Amerika Birleşik Devletleri ve İzlanda bulunuyor. Bu ülkeler, internet altyapılarına ciddi yatırımlar yaparak kullanıcılarına yüksek hızda ve güvenilir bir internet deneyimi sunuyorlar. Türkiye, bu sıralamada beklenenin altında kalarak ortalama 43.10 Mbps'lik indirme hızı ile dünya sıralamasında 110. sırada yer alıyor. Ülkemizi 43.85 Mbps ile Gabon geçerken, Gana ise 43.01 Mbps ile Türkiye'nin hemen arkasında bulunuyor. Afrika ülkeleri ile rekabet ediyoruz.
İnternet hızını test etmek için Speedtest tarafından Mart 2024 itibariyle paylaşılan verilere göre dünyada ortalama indirme hızı 93.28 Mbps, yükleme hızı ise 45.46 Mbps olarak ölçüldü.
İşte dünyada en hızlı internete sahip ülkeler sıralaması:
1 Singapur 284.13 Mbps
2 Birleşik Arap Emirlikleri 276.02 Mbps
3 Hong Kong 274.26 Mbps
4 Şili 265.12 Mbps
5 Amerika Birleşik Devletleri 254.01 Mbps
6 İzlanda 242.94 Mbps
7 Fransa 242.45 Mbps
8 Çin 241.69 Mbps
9 Monako 238.07 Mbps
10 Tayland 231.25 Mbps
11 Danimarka 224.14 Mbps
12 İspanya 217.30 Mbps
13 Romanya 214.13 Mbps
14 İsviçre 205.06 Mbps
15 İsrail 199.20 Mbps
16 Kanada 198.22 Mbps
17 Japonya 196.59 Mbps
18 Hollanda 192.77 Mbps
19 Lihtenştayn 189.37 Mbps
20 Macaristan 178.50 Mbps
41 Trinidad ve Tobago 118.26 Mbps
42 İrlanda 118.04 Mbps
43 Finlandiya 117.58 Mbps
44 Malta 115.13 Mbps
45 Malezya 114.00 Mbps
46 Suudi Arabistan 111.86 Mbps
47 Vietnam 109.12 Mbps
48 Birleşik Krallık 104.53 Mbps
49 San Marino 101.01 Mbps
50 Saint Lucia 101.01 Mbps
109 Gabon 43.85 Mbps
110 Türkiye 43.10 Mbps
111 Gana 43.01 Mbps
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.