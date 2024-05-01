Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde, internetin hızı ve erişilebilirliği de giderek daha fazla önem kazanıyor. Ülkelerin bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve altyapılarını sürekli olarak güçlendirmesi, kullanıcıların daha iyi bir internet deneyimi yaşamasına olanak sağlıyor.

Dünya genelinde en yüksek internet hızına sahip olan ülkeler arasında Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Şili, Amerika Birleşik Devletleri ve İzlanda bulunuyor. Bu ülkeler, internet altyapılarına ciddi yatırımlar yaparak kullanıcılarına yüksek hızda ve güvenilir bir internet deneyimi sunuyorlar. Türkiye, bu sıralamada beklenenin altında kalarak ortalama 43.10 Mbps'lik indirme hızı ile dünya sıralamasında 110. sırada yer alıyor. Ülkemizi 43.85 Mbps ile Gabon geçerken, Gana ise 43.01 Mbps ile Türkiye'nin hemen arkasında bulunuyor. Afrika ülkeleri ile rekabet ediyoruz.

İnternet hızını test etmek için Speedtest tarafından Mart 2024 itibariyle paylaşılan verilere göre dünyada ortalama indirme hızı 93.28 Mbps, yükleme hızı ise 45.46 Mbps olarak ölçüldü.

İşte dünyada en hızlı internete sahip ülkeler sıralaması:

1 Singapur 284.13 Mbps

2 Birleşik Arap Emirlikleri 276.02 Mbps

3 Hong Kong 274.26 Mbps

4 Şili 265.12 Mbps

5 Amerika Birleşik Devletleri 254.01 Mbps

6 İzlanda 242.94 Mbps

7 Fransa 242.45 Mbps

8 Çin 241.69 Mbps

9 Monako 238.07 Mbps

10 Tayland 231.25 Mbps

11 Danimarka 224.14 Mbps

12 İspanya 217.30 Mbps

13 Romanya 214.13 Mbps

14 İsviçre 205.06 Mbps

15 İsrail 199.20 Mbps

16 Kanada 198.22 Mbps

17 Japonya 196.59 Mbps

18 Hollanda 192.77 Mbps

19 Lihtenştayn 189.37 Mbps

20 Macaristan 178.50 Mbps

41 Trinidad ve Tobago 118.26 Mbps

42 İrlanda 118.04 Mbps

43 Finlandiya 117.58 Mbps

44 Malta 115.13 Mbps

45 Malezya 114.00 Mbps

46 Suudi Arabistan 111.86 Mbps

47 Vietnam 109.12 Mbps

48 Birleşik Krallık 104.53 Mbps

49 San Marino 101.01 Mbps

50 Saint Lucia 101.01 Mbps

109 Gabon 43.85 Mbps

110 Türkiye 43.10 Mbps

111 Gana 43.01 Mbps

Kaynak: Haber Merkezi