Güneş sisteminde kaç gezegen var? Gezegenlerin isimleri…

İşte Güneş sistemindeki tüm gezegenler… Güneş Sistemi, Güneş'in kütle çekim kuvvetiyle yörüngede tutulan ve çeşitli gök cisimlerinden oluşmuş bir sistem olarak tanımlanıyor. Bu sistemde ise bazı gezegenler bulunuyor. Bir sokak röportajında bir amcanın verdiği cevap ile gündeme düşen bu konuyu sizler için anlatmaya çalıştık…



Güneş Sistemi, Güneş ve 8 gezegen ile onların doğruluğu onaylanmış 150 uydusu 5 cüce gezegen ile onların bilinen toplam 8 uydusu ve milyarlarca küçük gök cisminden oluşuyor. Küçük cisimler kategorisine asteroitler, Kuiper Kuşağı cisimleri, kuyruklu yıldızlar, gök taşları ve gezegenler arası toz giriyor.

Güneş Sistemi; Güneş, dört karasal iç gezegen, küçük, kaya ve metal içerikli asteroitlerden oluşan bir asteroit kuşağı, dört dev dış gezegen ve Kuiper Kuşağı denen buzsu cisimlerden oluşan ikinci bir kuşaktan ibaret.

İŞTE TÜM GEZEGENLER

Güneş'ten olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bu sekiz gezegenin altısının çevresinde doğal uydular döner. Ayrıca dış gezegenlerin her birinin toz ve diğer parçacıklardan oluşan halkaları vardır.

PLÜTON BİLİNEN EN BÜYÜK CÜCE GEZEGEN

Dünya dışındaki tüm gezegenler adlarını Yunan ve Roma mitolojisinin tanrılarından alır. Beş cüce gezegen ise Kuiper Kuşağı'nda yer alan Plüton, Haumea, Makemake, asteroit kuşağındaki en büyük cisim olan Ceres ve dağınık diskte yer alan Eris'tir. Plüton bilinen en büyük cüce gezegendir.