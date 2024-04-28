Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Meral Akşener’in ardından İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Müsavat Dervişoğlu’nun kim olduğu, hangi görevlerde bulunduğu ve diğer tüm detaylar merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenlerin cevabı…

Fatsalı bir ailenin çocuğu olan Müsavat Dervişoğlu 1 Şubat 1960’ta Ankara’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Fatsa'da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun'da tamamladı. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askerî darbe ile zorunlu olarak öğrenimine ara verdi. Daha sonra öğrenci aflarından yararlanarak lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde ve gençlik organizasyonlarında önemli görevler üstlendi. 1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Fatsa İlçe Başkanlığı ile başlayan siyasi yöneticilik hayatını, 1987–1989 yılları arasında Bizim Ocak Dergisi ve daha sonra 1988'de de Gençlik, Kültür ve Sanat Ocakları Derneği adı altında teşkilatlanan Ülkü Ocakları'nın genel başkanlığı ile devam ettirdi.

1989 yılında Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği'nin genel başkanlığı görevinden alınarak, dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Daha sonra yine Türkeş tarafından MÇP İzmir İl Teşkilatı'nda görev yapmak için İzmir’e gönderildi. 2000-2011 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı görevini sürdürürken, 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 2011 genel seçimlerinde ise MHP İzmir milletvekili adayı olmuştur. 2012'de MHP kongresinde genel başkanlığa aday olmuş, ancak kazanamamıştır.

1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, bir kız babasıdır.

2018-2019 yılları arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olmuştur. 2019 yılı itibarıyla İYİ Parti meclis grubu başkanvekilidir ve 27. dönem İzmir milletvekilidir.

27 Nisan 2024 tarihinde 5. İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda İYİ Parti genel başkanı seçilmiştir.