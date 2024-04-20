Bugün Kandil mi? Kutlu Doğum Haftası ne zaman?

Peygamberimizin Kutlu Doğum Haftası vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12’nci gecesi dünyaya gelmiştir. Bu gece Mevlit Kandili olarak kutlanırken ‘Peygamber Efendimiz (s.a.v) ne zaman doğdu? Peygamber Efendimizin (s.a.v) Miladi takvime göre doğumu hangi güne denk geliyor?’ gibi sorularda merak konusu oldu.

Mevlit Kandili’nin yaklaşmasıyla Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğum gününün ne zaman olduğu ve doğum haftasının ne zaman başladığı konusunda vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peygamber efendimizin (s.a.v) doğduğu bu mübarek günün ibadetle geçirilmesinin önemli olduğu din görevlileri tarafından belirtiliyor.

2024 KUTLU DOĞUM HAFTASI NE ZAMAN?

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya geldiği gün Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanıyor ve 14-20 Nisan tarihleri arasında anılıyor. Her yıl bu tarih kutlu doğum haftası olarak kutlanırken dini günler takviminde bugünün tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanarak belirleniyor. Peygamberimizin doğum günü miladi takvime göre 20 Nisan tarihine denk geliyor.

KUTLU DOĞUM HAFTASINDA YAPILAN İBADETLER

Kutlu doğum haftasında Hadisi Şerif ve Kuranı Kerim okumanın önemli olduğu din görevlileri tarafından belirtiliyor. Mevlit Kandil’inde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) anma sohbetlerine katılabilirsiniz. Başta Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) olmak üzere diğer peygamberler adına Kur’an-ı Kerim okuyabilir, dua edebilir ve günü ibadet ederek geçirebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi