Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) heyecanı en üst seviyede. Adaylar aylardır verdikleri emeklerin karşılığını almak için ter dökerken, bir yandan da sınav stratejilerini belirliyor. Sınav esnasında emin olunmayan soruların boş mu bırakılması gerektiği yoksa işaretlenmeli mi olduğu konusu ise tamamen "net hesaplama" sistemine dayanıyor.

Arama motorlarında en çok sorgulanan "YKS'de 3 yanlış mı, yoksa 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?" sorusunun yanıtı, ÖSYM kılavuzu doğrultusunda netlik kazandı. Bilerek ya da tahminle yapılan hatalı işaretlemelerin puanı nasıl etkileyeceğini bilmek, sınavda hayat kurtarıcı olabiliyor. İşte ÖSYM'nin uyguladığı o sistem...

ÖSYM NET ŞEKİLDE AÇIKLADI: YKS'DE 4 YANLIŞ MI, 3 YANLIŞ MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel sınav kılavuzuna göre; YKS kapsamındaki tüm oturumlarda 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir.

Sınav puanları hesaplanırken adayların her bir testteki doğru cevap sayısından, yaptıkları yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır. Bu işlem sonucunda adayın ilgili testten aldığı ham puan (net sayısı) elde edilir.

Örnek vermek gerekirse; bir testte 4 yanlış yapan adayın toplam doğru sayısından 1 doğru eksilir. Eğer adayın 8 yanlışı varsa, doğru sayısından tam 2 doğru düşülür. Bu nedenle uzmanlar, adayların kesin olarak emin olmadıkları soruları boş bırakmalarının, net kaybetmemek adına çok daha avantajlı olacağını vurguluyor.

2026 YKS SINAV TAKVİMİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük maratonun başlamasına saatler kala, ÖSYM oturumların gerçekleştirileceği tarih ve saat bilgilerini de adaylarla paylaştı. Sınav takvimi şu şekilde işleyecek:

1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların ilk barajı aşması için bu oturum büyük önem taşıyor.

20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların ilk barajı aşması için bu oturum büyük önem taşıyor. 2. Oturum - Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. Lisans bölümlerini hedefleyen adaylar bu oturumda ter dökecek.

21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. Lisans bölümlerini hedefleyen adaylar bu oturumda ter dökecek. 3. Oturum - Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran Pazar günü saat 15.45’te başlayacak ve dil puanıyla tercih yapacak adayların katılımıyla sınav maratonu son bulacak.