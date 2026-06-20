Geleceklerini şekillendirmek adına uzun süredir hazırlık yapan üniversite adayları, YKS maratonunun ilk oturumunu geride bıraktı. Ter döken binlerce genç, şimdi de ÖSYM'nin soru ve cevap anahtarı paylaşım ekranını kontrol etmeye başladı. Kitapçıkların PDF formatında ne zaman erişime açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, "TYT soru kitapçığı yayımlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

YKS SINAV SORULARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yönelik resmi duyurularını kendi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. TYT oturumunun son bulmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi bildirim kanallarına yöneldi. Kurum, önceki yıllardaki uygulamalarında soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını genellikle sınavın tamamlandığı gün kamuoyuna sunuyor. Bu doğrultuda, 2026 YKS'nin ilk oturumuna ait dokümanların da kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, yayımlanacak kitapçıklar sayesinde sınavda karşılaştıkları soruları inceleme ve doğru-yanlış sayılarını tahmin etme imkanı bulacak.

TYT SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin gelenekselleşen sınav takvimi incelendiğinde, Temel Yeterlilik Testi soru ve cevaplarının sınav günü bitmeden paylaşıldığı görülüyor. Yapılacak resmi duyurunun ardından, TYT temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının belirli bir kısmı veya tamamı internet sitesine yüklenecek. Sınava katılan öğrencilerin A, B ve C kitapçıklarına ait PDF görüntüleme ekranına ulaşabilmesi için ÖSYM'nin resmi internet adresini ziyaret etmesi gerekiyor. Sürecin güvenliği açısından resmi makamlar dışındaki hiçbir kaynağa itibar edilmemesi önem taşıyor.

AYT VE YDT NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS maratonu, ilk gün oturumu olan TYT'nin ardından yarın düzenlenecek iki kritik sınavla devam edecek. Üniversite hayali kuran adayların katılacağı diğer oturumların takvimi şu şekilde sıralanıyor:

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

Pazar günü yapılacak bu iki oturumun da tamamlanmasıyla 2026 YKS süreci sona erecek.