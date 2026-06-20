Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı ikinci birleşim toplantısında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 1105 ada 1 nolu parseldeki mevcut "Park Alanı" fonksiyonunun, "Sosyal Tesis" alanı olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişiklikleri görüşüldü. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifiyle meclise sunulan ve İmar ile Bayındırlık Komisyonu tarafından şehircilik ilkelerine uygun bulunan rapor, meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesine göre, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 1105 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu şu şekilde:

“Talep dosyası İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 09.04.2026 tarih ve 359895 sayılı yazısı ile Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmuş, Belediye Meclisince incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi 1105 ada 1 numaralı parsel yürürlükteki 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ‘Park Alanı’ fonksiyonuna sahiptir. Bahse konu parselin park alanı fonksiyonundan ‘Sosyal Tesis’ alanı fonksiyonuna dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (yapılaşma koşulları ve çekme mesafeleri plan paftasında belirtildiği gibi) şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek komisyonumuzca uygun görülmüştür.”