Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından, sadece birkaç gün veya birkaç ayla bu hakkı kaçıran 9 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için "kademeli emeklilik" beklentisi dinmiyor. Özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında işe giriş kaydı bulunan milyonlarca vatandaş, yaş ve prim şartlarında esneklik getirecek bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Sosyal medyada ve kamuoyunda Orta Vadeli Program ile birlikte "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" tartışılırken, gözler hükümet kanadına çevrildi. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak ve Meclis'te resmi bir çalışma var mı? İşte milyonların beklediği o kritik yanıt...

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN NET CEVAP: EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Kademeli emeklilik iddiaları ve sosyal medyada dolaşan spekülasyonların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği konuya doğrudan açıklık getirdi. Bakan Işıkhan, mevcut emeklilik şartlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek."

Bakanlıktan gelen bu resmi açıklama, kısa vadede 1999 sonrası sigortalılar için yeni bir torba yasa veya kademeli emeklilik reformunun gündemde olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 sınırını aşan ve mevcut sistemde emekli olmak için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş sınırına takılan çalışanlar, adaletsizlik yaşandığını savunarak kademeli bir geçiş talep ediyor. Muhalefet milletvekilleri tarafından Meclis’e (TBMM) çeşitli kanun teklifleri sunulmuş olsa da, bu teklifler henüz yasallaşmadı.

Mevcut durumda, 1999 sonrası işe girenler için prim gün sayısı yeterli olsa bile yasal yaş sınırının tamamlanması zorunlu tutuluyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR, MEVCUT ŞARTLAR NELER?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların işe giriş tarihlerine göre belirlenen belirli bir yaş ve prim gün sayısını doldurmaları halinde, standart emeklilik yaşını beklemeden, "kademe kademe" emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, sigorta başlangıç tarihi ne kadar eski ise emeklilik yaşı da o oranda öne çekilir.

Mevcut yasal mevzuata göre sigorta giriş tarihlerine göre uygulanan şartlar ise şu şekildedir:

8 Eylül 1999 Öncesi Girişliler (EYT): Yaş şartı tamamen kaldırılmıştır. Kadın ve erkek çalışanlar, 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim gün sayısını doldurduklarında emeklilik hakkı kazanır.

9 Eylül 1999 - 2008 Arası Girişliler: Bu dönemde ilk kez sigortalı olan kadınlar için 58 yaş, erkekler için ise 60 yaş şartı aranır. İstenen prim gün sayısı ise 7000 gün ya da 25 yıl sigortalılık süresiyle birlikte 4500 gün olarak uygulanır.

2008 Sonrası Girişliler: Kadınlarda yaş sınırı 58 ile 65, erkeklerde ise 60 ile 65 yaş arasında kademeli olarak artar. Prim gün şartı SSK için 7200 gün, Bağ-Kur için ise 9000 gün olarak belirlenmiştir.

Özetle;

Şu an için 2000-2008 arası sigortalılar için erken veya kademeli bir emeklilik çalışması bulunmuyor. Ancak milyonlarca çalışanın sosyal medya mecralarında ve sendikalar aracılığıyla yürüttüğü hak arayışları yakından takip edilmeye devam ediyor.