Tarım, hayvancılık, su yönetimi ve ormancılık alanlarında köklü değişiklikler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Malatya genelinde tarımsal üretim yapanlardan hayvancılıkla uğraşanlara, inşaat sektöründen baraj bölgelerindeki tesislere kadar birçok kesimi doğrudan etkileyecek yeni düzenlemede çok sıkı kurallar ve ağır para cezaları yer alıyor. İşte Malatya sokaklarında ve kırsalında taşları yerinden oynatacak yeni yasal düzenlemenin tüm ayrıntıları…

KAÇAK YAPILARA ELEKTRİK VE SU YOK: CEZASI 100 BİN LİRA!

Malatya’da deprem sonrasındaki yapılaşma sürecini de yakından ilgilendiren çok kritik bir hamle geldi. Gerekli izinler alınmadan, ruhsatsız veya kaçak şekilde inşa edilen yapı ve tesislere bundan sonra kesinlikle elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek. Eğer kurumlar bu kurala aykırı davranıp abonelik bağlarsa, bağlanan her bir abonelik için 100 bin lira idari para cezası kesilecek.

MALATYA ŞEKER PANCARI FİYATINDA YENİ DÖNEM

Malatya ekonomisinin can damarlarından biri olan şeker pancarında fiyat belirleme sistemi tamamen değişti. Bundan böyle Malatya Şeker Fabrikası ve diğer fabrika işletmecileri, alım fiyatlarını doğrudan üreticiler veya üretici temsilcileri (birlikler, odalar) ile masaya oturup mutabakat sağlayarak belirleyecek. Fiyatlar artık tek taraflı değil, karşılıklı anlaşma esasına göre netleşecek.

HAYVAN SEVKLERİNDE BELGESİZ GEÇİŞE GEÇİT YOK: HAYVAN BAŞINA CEZA!

Malatya’daki besicileri ve canlı hayvan ticareti yapanları sıkı denetimler bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği yasal belgeler olmadan sevk edilen canlı hayvanlar için çok ağır cezalar kapıda. Belgesiz sevk edilen büyükbaş (sığır vb.) hayvan başına 7 bin 863 lira, küçükbaş (koyun, keçi) başına ise bin 204 lira para cezası uygulanacak.

ÇELTİK TARLALARINA MESAFE AYARI

Malatya ve ilçelerinde çeltik (pirinç) üretimi yapılan alanlar için yerleşim yerlerine mesafe zorunluluğu getirildi. Yeni kurala göre çeltik tarlaları, il ve ilçe merkezlerindeki imar sınırlarından en az 500 metre uzakta olmak zorunda. Köy ve mahallelerde ise bu mesafe en az 50 metre olacak. Mesafe ölçülürken, en dıştaki konut ile tarlanın en yakın noktası baz alınacak.

DSİ PROJELERİNİN SÜRESİ 2040’A UZATILDI

Malatya’daki sulama projeleri ve baraj yatırımlarını da içine alan, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen ikili iş birliği anlaşmalı projeler ile yatırım programlarındaki belirli çalışmalar için tanınan süre, 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2040 tarihine kadar uzatıldı. Öte yandan, DSİ'ye ait su yapıları, servis yolları ve tesisler kesinlikle amacı dışında kullanılamayacak. Zorunlu hallerde buraları kullananlar, doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacak.

HES İŞLETMELERİNE MEGAVAT BAŞINA BÜYÜK CEZA

DSİ'nin işletme talimatlarına uymayan hidroelektrik santrallerine (HES) göz açtırılmayacak. Malatya bölgesindeki HES'ler de dahil olmak üzere, kurallara uymayan ve eksikliklerini gidermeyen şirketlere, tesisin kurulu gücüne göre megavat başına 50 bin ila 100 bin lira arasında ceza kesilecek. Toplam ceza tutarı 250 bin liradan az, 5 milyon liradan fazla olamayacak.

MALATYA’YA KARBON YUTAK ORMANLARI GELİYOR

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Orman Genel Müdürlüğü eliyle "Karbon Yutak Ormanları" kurulacak. Bu proje sayesinde atmosferdeki karbonun tutulması ve depolanması sağlanarak sera gazı salınımı azaltılacak. Ayrıca Orman Kanunu'nun 2/B maddesi kapsamında geçmişte mahkeme kararıyla iptal edilen alanlarda, şartların sağlanması durumunda yeniden 2/B uygulaması yapılabilecek.

TÜTÜN, ALKOL VE TEKEL BAYİLERİNE YENİ YASAKLAR VE KAPATMA RİSKİ

Alkollü içki ve tütün sektörüne yönelik hem tanıtım hem de ceza sistemi sil baştan değişti.

Alkollü içki firmalarının isim, logo, amblem ve ambalaj görselleri; iş yerlerinin iç/dış bölümlerinde, vitrinlerde, satış alanlarında ve etkinlik mekânlarında kesinlikle tabelada veya görünür yerde kullanılamayacak.

Fermente (bira, şarap vb.) ve distile (rakı, viski vb.) içki markaları birbirlerinin yerine kullanılamayacak.

Mevzuata aykırı hareket eden tekel bayileri ve işletmelere önce eksikliklerini gidermesi için 15 gün süre verilecek. Aykırılık sürer ya da 5 yıl içinde tekrarlanırsa 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ceza kesilecek. İhlal üçüncü kez tekrarlanırsa işletmenin faaliyet belgesi tamamen iptal edilecek.