Malatya'da düzenlenen Genç Girişimcilik Akademisi mezuniyet töreninde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatyalıların girişimci ruhuna dikkat çekerek gençlere ve kadınlara yönelik sağlanan devlet desteklerini anlattı.

Girişimciliğin kolay bir süreç olmadığını belirten Tüfenkci, inanıp direnenlerin her zaman kazandığını vurguladı. AK Parti hükümetleri döneminde genç girişimcilerin önünün açıldığını ifade eden Bülent Tüfenkci, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Malatyalılar çok girişimci bir ruha sahip. Girişimcilik anlatıldığı kadar kolay değil. Ama gerek AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetlerimiz kurulduğundan bugüne gençlerimize hep destek verdik. Genç girişimcilere hem vergi muafiyetleri var hem de KOSGEB’in destekleri var. Kırsal kalkınmada genç kadınlarımıza öncelik tanınıyor."

"PROJENİZE İNANIRSANIZ SERMAYE KOYACAK YATIRIMCI ÇOK"

Desteklerin sadece tarımla sınırlı kalmadığını, sanayi alanında da büyük fırsatlar sunulduğunu belirten Tüfenkci, girişimcilikte en önemli unsurun projeye duyulan inanç olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece tarımsal yatırımlar değil sanayi alanında da destekler var. Ama öncelikle projenize inanmanız lazım. Siz projenize inanırsanız zaten büyüyeceğine inanan melek yatırımcılar var. Sermaye koyacak birçok yatırımcılar var dolayısıyla gençlerimizin bu anlamda önü hem çok açık ama bir o kadar da zor. İnanan, takip eden, direnen sonuçta kazanıyor. Bugün çok önemli şirketlerin sahibi olan hemşehrilerimizin, buradan İstanbul’a giderken hiçbir şeyi olmadan gidip orada büyük sermaye sahibi olduklarını biliyoruz. Malatya’da çalışana imkan var, gayret gösterene destek var. AK Parti hükümetleri de bu anlamda her türlü desteği veriyor, vermeye de devam edecek."