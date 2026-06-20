Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ile karşılaştı. Milli takımın maç kadrosunda ise yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt'un yer almaması dikkat çekti. Vatandaşlar Karakurt'un neden Almanya maçında olmadığını araştırırken Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇINDA EBRAR KARAKURT NEDEN OYNAMIYOR?

2026 Milletler Ligi'nde Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi. Müsabakada Ebrar Karakurt'un yer almaması merak konusu oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada milli voleybolcunun sakatlandığı ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Karakurt'un üçüncü hafta kadrosunda da yer alması beklenmiyor.

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK, SAKAT MI?

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Ebrar Karakurt sakatlığı nedeniyle Milletler Ligi'nde yer almadı. Milli oyuncunun bel ve kalça bölgesinde ağrı şikayetlerinin olduğu ifade edildi. Yapılan tetkikler sonucunda Karakurt'un sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edildi. Federasyon tedavi sürecinde olan yıldız voleybolcunun 4 ile 6 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONUNUN RESMİ AÇIKLAMASI

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrısı şikayetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödeme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ KADROSU 2026

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosunda Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin pasör olarak yer alıyor. Pasör çaprazları olarak ise Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu ve Melissa Vargas görev yapacak. Milli takım kadrosunda smaçör olarak ise Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek bulunuyor. Orta oyuncu olarak ise Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş'in parkede görev alması bekleniyor. Milletler Ligi'nde libero olarak ise Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge oynayacak.