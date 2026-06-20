Son dönemde televizyon dünyasının en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor. İzleyicilerin merakla beklediği beşinci sezon öncesinde dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU DEĞİŞİYOR

Show TV ekranlarında yayınlanan ve yayın hayatı boyunca izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu kadrosu değişiyor. İzleyicilerin merakla beklediği beşinci sezon için hazırlıklar sürerken dizinin kadrosunda usta bir oyuncunun yer alacağı öğrenildi.

BEŞİNCİ SEZON ÇEKİMLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre fenomen dizinin yeni sezon çekimleri 20 Ağustos'ta başlayacak. Sekt ekibi ve oyuncular kamera karşısına geçmeye hazırlanırken oyuncu kadrosundada yeni isimlerin olması bekleniyordu.

SÖNMEZ KARAKTERİNE VEDA, 'DEVRİM HALA'YA MERHABA

Tiyatro ve sinemanın güçlü ismi Laçin Ceylan, yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak. Ceylan'ın dizide 'Devrim Hala' karakterine hayat vereceği öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte dizinin ana hikayesinde de önemli bir dönüm noktası yaşanacak. Laçin Ceylan'ın canlandıracağı Devrim Hala karakterinin diziden ayrılan Sönmez karakterinin yerini doldurması planlanıyor. Bu değişimin senaryoya yansımaları ve barındırdığı tüm ayrıntılar, beşinci sezonun ilk bölümleriyle birlikte ekranlarda olacak.