20’nci ölüm yıl dönümünde Süleyman Çakır kimdir?

Yayımlandığı günden itibaren Türkiye’de büyük ilgi gören Kurtlar Vadisi dizisi hala ilgi görmeye devam ediyor. Birçok mecrada konuşulan Kurtlar Vadisi yıllar sonra da konuşulmayı başarırken bugün Süleyman Çakır karakteri yeniden sosyal medyada gündem oldu. Süleyman Çakır karakterini canlandıran başarılı oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya üzerinden yayınladığı videosunda, “Rahmetlinin 20’nci seneidevriyesinde Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı” şeklinde konuştu.

8 Nisan 2004’te yayınlanan Kurtlar Vadisi 45’inci bölümde Süleyman Çakır karakterinin hayatını kaybetmesi nedeniyle, bugün sosyal medya üzerinden binlerce kişi paylaşımda bulunarak karakteri yeniden andı.

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Kurtlar Vadisi dizisinin en sevilen karakterlerinden olan Süleyman Çakır’ı Oktay Kaynarca canlandırır. Laz kökenlidir. 7 yaşındayken gözü önünde babasının vurulduğunu görmüştür ve babasının ölümünden sonra nohut pilav satar. Kardeşi ve annesine bakan Süleyman Çakır bazı olaylar nedeniyle cezaevine düşer. Burada kabadayı dünyasındaki isimlerle yolu kesişir ve o da yer altı dünyasının içine girmiştir.

Sevilen dizi karakteri uyuşturucuya savaş açmıştır. Mafya dünyası içerisinde ismi duyulan Çakır’a genç yaşta İstanbul sefirliği verilmiş ve bunun ardından gözler ona çevrilmiştir. Kurtlar Vadisi’nin ana karakteri Polat ile birtakım işler yapan Çakır işinde ilerleyerek bazı zorluklar yaşar. Bu sırada tavırları düşmanları tarafından olumsuz karşılanıyordur. Bu şekilde birçok düşman kazanan Çakır, Cerahpaşalı Halit ile ters düşer. Hain bir pusuda Halit tarafından öldürülen Çakır hastanede hayatını kaybetmiştir.

GIYABİ CENAZE TÖRENİ

Süleyman Çakır Türkiye’de hayran kitlesine ulaşmış ölümünün de yankı uyandırdığı bilinir. Söylenilenlere göre ölümünün ardından Türkiye’de bir camide gıyabi cenaze namazı bile kılınmıştır. Dizinin ardından yıllar geçse de hâlâ sosyal medyada hakkında konuşulan karakterler arasındadır.

Bugün de ölümünün üzerinden 20 sene geçmesi nedeniyle hayranları tarafından bir kez daha hatırlandı ve hakkında sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi