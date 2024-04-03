31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da büyükşehir ve ilçe belediye başkanları belirlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi için AK Partiden aday olan Sami Er yapılan seçimi yüzde 48.99 oy oranı ile önde bitirdi. Bugün mazbatasını alan Sami Er resmi olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi için yapılan seçimlerde AK Parti adayı Sami Er Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Oyların yüzde 48.99’unu alan Sami Er mazbatasını da alarak belediye başkanı oldu. Peki Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er kimdir?

SAMİ ER KİMDİR?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er 1963’te Malatya’da doğdu. Eğitim hayatına Malatya’da devam eden Er, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi aldı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bazı projelerde kontrol mühendisi olarak görev yaptı.

Sami Er İstanbul Bağcılar Belediyesinde mühendis olarak görev yaptı ve çeşitli kademelerde faaliyet gösterdi. İstanbul'daki belediyelerde ve şirketlerde önemli roller üstlendi. Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü, Fatih Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı gibi görevleri üstlendi.

Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine 2008 yılında başlayan Sami Er 2011’e kadar bazı görevlerde yer aldı. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olan Sami Er’in evli ve 4 çocuk babası olduğu biliniyor.

Son olarak yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde Malatya Büyükşehir için AK Partiden aday olan Er, oyların yüzde 48.99’unu alarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.