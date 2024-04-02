Bir kartal yuvası: Alamut Kalesi

Alamut Kalesi’nin hangi ülkede, hangi coğrafyada olduğu, hangi özellikleri taşıdığı ve en önemlisi de kalenin hikâyesi merak edilenler arasındadır. Alamut Kalesi’nin geçmişi çok eski döneme dayanan bir kaledir. Türk tarihinde ise önemli yere sahip olan bu kale tarih kokulu mimarisiyle her sene turistlerin ilgi odağı oluyor.

ALAMUT KALESİ NEREDE?

Alamut Kalesi İran'ın Kazvin şehrinde bulunmaktadır. Bu kale milattan sonra 860 yılında yapılmış ve dikkat çekici mimarisiyle pek çok kişi tarafından ziyaret edilen bir yapı olmuştur. İran’da yer alan Alamut Kalesi Hazar Denizi’ne yakın bir konuma sahiptir ve birçok efsaneye ve hikâyeye konu olmuştur.

Alamut Kalesi Hazar Denizi’nin güneyinde yer alıyor. İran’ın Kazvin şehrinde olduğunu söylemek daha doğru olur. Kültürel mirasa sahip olan bu kale yüksek dağın tepesinde ihtişamıyla akılda ilginç görsel bıraktığı söylenebilir. Tarih severlerin yoğun olarak akın ettiği Alamut Kalesi’ne, kültürel bir miras olarak sahip çıkılırken, İran’da bulunan bu yapıya havadan ve karadan kolayca ulaşmak mümkündür.

ALAMUT KALESİNİN ÖZELLİKLERİ

Tarihi kalenin özellikleri ise şu şekilde belirtiliyor:

“Pers mimarisi ile birlikte inşa edilmiştir.

Hasan Sabbah tarafından Alamut Kalesi’ne su kuyusu yaptırılmış.

Dağın tepesine sert kayalarla inşa edilmiş.

Alamut kalesi 8 bin 200 metre yüksekliğinde bulunur.

Kaleye ulaşmak için havadan ve karadan ulaşım bulunur.

Hazar denizine yakın olduğundan kaleye ihtiyaç duyulan malzemeler götürülebiliyor.”

ALAMUT KALESİ VE HASAN SABBAH

Alamut Kalesi’nin tarihi Hasan Sabbah’a uzanır ve onunla özdeşleşmiştir. İddialara göre Hasan Sabbah müritlerine sahte bir cennet vaadi sunmuş ve onlarla büyük bir ordu kurmuştur. Temel amaç ise Haşhaşiliği yaymak ve geniş coğrafyalara yayılmaktır. Hikâyeye göre Hasan Sabbah bu kaleyi kendisine üs kurmak için ele geçirmiş ve yine efsaneye göre bu kale kartal yuvasını andıran, dört tarafı kapalı ve bir tepe üzerinde duran korunaklı bir yerdir. Kolay kolay ele geçirilmesi de mümkün değildir. Yalçın kayalar üzerinde bulunan kalede Hasan Sabbah dönemin en güçlü kişiliklerinden olmuş, stratejileriyle birçok devlete ve siyasi figüre meydan okumuştur. Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi ile ilgili birçok efsane ve hikâye anlatılır.

ALAMUT KALESİ NASIL KAYBEDİLDİ?

Bir efsanede Hasan Sabbah, Mehdi’den Alamut’ta üzerinde oturacağı bir sığır derisini kaplayacak kadar toprak istemiş. Mehdi Hasan Sabbah’ın teklifini kabul ederek toprağı vermiş. Sabbah, deriyi ince sırım çekmiş ve kalenin etrafını deriyle çevirerek kaleyi ellerinden almış.

Kaynak: Haber Merkezi