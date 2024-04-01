1970’ten 2024’e Malatya hangi partilere oy verdi?

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da dün yerel yönetimleri belirlemek üzere vatandaşlar sandığa gitti. Bu yıl sandıktan, kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 48.99 oranında AK Parti Adayı Sami Er çıktı. Peki, Malatya 1970’lerden beri yerel seçimlerde hangi partilere oy verdi, hangi isimler belediye başkanı oldu? İşte dikkat çeken tüm ayrıntılar…

9 ARALIK 1973 YEREL SEÇİMLERİ

1973 Genel Seçimi'nden yaklaşık iki ay sonra 9 Aralık 1973 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Malatya Belediyesi ile 8 ilçenin ve 22 beldenin belediye başkanı seçildi. Malatya CHP’nin adayı A. Nuri Nebioğlu’na %53,82 oranında oy verdi. O dönem ikinci olan aday Milli Selamet Partisi’nden Seyit Zapçı’ydı ve yüzde 29 oranında oy almıştı.



11 ARALIK 1977 YEREL SEÇİMLERİ – HAMİDO DÖNEMİ

1 1 Aralık 1977 Yerel Seçimleri Türkiye çapındaki yerel yöneticileri belirlemek üzere yapılan seçimlerdi. Yerel seçimlerde Malatya Belediyesi ile 8 ilçenin ve 22 beldenin belediye başkanı seçildi. O dönemde bağımsız aday Hamit Fendoğlu, Malatyalıların Hamido’su, %60,35 poy alarak, CHP’li rakibi Mehmet Kırçuvaloğlu’na fark attı (%39,65).

25 MART 1984 YEREL SEÇİMLERİ – 12 EYLÜL DARBESİNDEN SONRA

1984 Türkiye yerel seçimleri, 12 Eylül darbesinden sonra yapılan ilk yerel seçimlerdi. Malatya’da Malatya Belediyesi ile 8 ilçenin ve 19 beldenin belediye başkanı seçildi. Bu dönemde Anavatan Partisi (ANAP) Erdem Seyhan Semercioğlu %54,03 oranında oy alarak belediye başkanı oldu.

26 MART 1989 YEREL SEÇİMLERİ

26 Mart 1989 Yerel Seçimleri'nde Malatya Belediyesi ile 9 ilçenin ve 22 beldenin belediye başkanı seçildi. O dönemde ANAP adayı Ahmet Münir Erkal %44,08 oy oranı ile belediye başkanı oldu.

27 MART 1994 YEREL SEÇİMLERİ - 13 İLÇE

27 Mart 1994 Yerel Seçimleri'nde Malatya Belediyesi ile 13 ilçenin ve 32 beldenin belediye başkanı seçildi. Bu defa Refah Partisi’nden aday gösterilen Ahmet Münir Erkal %41,54 oranında oy alarak yeniden belediye başkanı seçildi.

18 NİSAN 1999 YEREL SEÇİMLERİ

1999 Türkiye yerel seçimleri, 18 Nisan 1999'da erken genel seçimler ile birlikte düzenlenen yerel seçimlerdi. Malatya Belediyesi ile 13 ilçenin ve 40 beldenin belediye başkanı seçildi. Bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Yaşar Çerçi %36,52 oranında oy alarak belediye başkanı oldu.

29 MART 2004 YEREL SEÇİMLERİ

28 Mart 2004 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Malatya Belediyesi ile 13 ilçenin ve 40 beldenin belediye başkanı seçildi. O dönem AK Parti adayı Hüseyin Cemal Akın %51,46 oranında oy alarak belediye başkanı oldu.

29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ

29 Mart 2009 Türkiye Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin adayı Ahmet Çakır %52,5 oranında oy alarak belediye başkanı oldu.

30 MART 2014 YEREL SEÇİMLER

2014 Türkiye Yerel Seçimleri’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. AK Parti’nin yeniden aday gösterdiği Ahmet Çakır %61,6 oranında oy alarak belediye başkanı oldu.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. AK Parti’nin aday gösterdiği Selahattin Gürkan %68,4 oranında oy alarak belediye başkanı oldu.

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Malatya, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’e yüzde 48.99 oranında oy vererek, Er’i 5 yıllığına Malatya’ya hizmet etme izni verdi.