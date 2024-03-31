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Kayseri’de Kocasinan Talas Yeşilhisar Pınarbaşı Hacılar Yahyalı Talas ve İncesu etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de Kocasinan Talas Yeşilhisar Pınarbaşı Hacılar Yahyalı Talas ve İncesu etkilenecek mask
Kayseri’de Kocasinan Talas Yeşilhisar Pınarbaşı Hacılar Yahyalı Talas ve İncesu etkilenecek
Kayseri’de Kocasinan Talas Yeşilhisar Pınarbaşı Hacılar Yahyalı Talas ve İncesu etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de Kocasinan Talas Yeşilhisar Pınarbaşı Hacılar Yahyalı Talas ve İncesu etkilenecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kızık, Güneşli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Kayseri’de Kocasinan Talas Yeşilhisar Pınarbaşı Hacılar Yahyalı Talas ve İncesu etkilenecek

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Mahmudiye, Fatih, İçmece mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükgümüşgün Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne,

Kayseri’de Kocasinan Talas Yeşilhisar Pınarbaşı Hacılar Yahyalı Talas ve İncesu etkilenecek

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı / Yeşilhisar ilçesine bağlı Yuları, Çubuklu, İlyaslı, Çadırkaya, Senirköy, Çiğilli mahallelerine,

Yarın 09.15 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yukarıhasinli, Karakimse mahallelerine,

Kayseri’de Kocasinan Talas Yeşilhisar Pınarbaşı Hacılar Yahyalı Talas ve İncesu etkilenecek

Yarın 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Tablakaya Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 10.30 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne,

Kayseri’de Kocasinan Talas Yeşilhisar Pınarbaşı Hacılar Yahyalı Talas ve İncesu etkilenecek

Yarın 13.30 ila 15.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi’ne,

Yarın 15.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri’de Kocasinan Talas Yeşilhisar Pınarbaşı Hacılar Yahyalı Talas ve İncesu etkilenecek

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31 Mar 2024 - 13:24 Kayseri- Gündem

Mahreç  Sümeyye Karaduman

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