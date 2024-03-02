Son dakika Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
“Bugün saat 15.10’da, yerin 12.81 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Malatya Darende’de,
Bugün saat 14.49’da, yerin 6.53 kilometre altında, 2.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş Çağlayancerit’te,
Bugün saat 14.16’da, yerin 10.41 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Ege Denizi’nde,
Bugün saat 12.30’da, yerin 6.85 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Ankara, Beypazarı’nda,
Bugün saat 12.23’te, yerin 10.1 kilometre altında, 3.3 büyüklüğünde Adıyaman Çelikhan’da,
Bugün saat 11.42’de, yerin 6.96 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Adıyaman, Sincik’te,
Bugün saat 11.34’te, yerin 4.34 kilometre altında, 2.7 büyüklüğünde Akdeniz’de,
Bugün saat 10.10’da, yerin 7.02 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Manisa Soma’da,
Bugün saat 09.14’te, yerin 11.64 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Malatya Kale’de,
Bugün saat 09.12’de, yerin 12.82 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 08.21’de, yerin 8.34 kilometre altında, 2.5 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 07.43’te, yerin 7.31 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde İzmir Kiraz’da,
Bugün saat 06.02’de, yerin 4.29 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Çanakkale Biga’da,
Bugün saat 05.21’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1.6 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,
Bugün saat 04.45’te, yerin 7.18 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Çanakkale Biga’da” deprem meydana geldi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.