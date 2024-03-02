02 Mar 2024 - 17:57 - Gündem

Son dakika Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 2 Mart 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde: