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Son dakika Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 2 Mart 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu mask
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
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Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

Son dakika Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

“Bugün saat 15.10’da, yerin 12.81 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Malatya Darende’de,

Bugün saat 14.49’da, yerin 6.53 kilometre altında, 2.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş Çağlayancerit’te,

Bugün saat 14.16’da, yerin 10.41 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Ege Denizi’nde,

Bugün saat 12.30’da, yerin 6.85 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Ankara, Beypazarı’nda,

Bugün saat 12.23’te, yerin 10.1 kilometre altında, 3.3 büyüklüğünde Adıyaman Çelikhan’da,

Son dakika Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 11.42’de, yerin 6.96 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Adıyaman, Sincik’te,

Bugün saat 11.34’te, yerin 4.34 kilometre altında, 2.7 büyüklüğünde Akdeniz’de,

Bugün saat 10.10’da, yerin 7.02 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Manisa Soma’da,

Bugün saat 09.14’te, yerin 11.64 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Malatya Kale’de,

Son dakika Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 09.12’de, yerin 12.82 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 08.21’de, yerin 8.34 kilometre altında, 2.5 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 07.43’te, yerin 7.31 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde İzmir Kiraz’da,

Son dakika Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 06.02’de, yerin 4.29 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Çanakkale Biga’da,

Bugün saat 05.21’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1.6 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 04.45’te, yerin 7.18 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Çanakkale Biga’da” deprem meydana geldi.

Son dakika Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?
 

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02 Mar 2024 - 17:57 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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