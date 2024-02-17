SON DAKİKA! Malatya’da beklenen an geldi İşte TOKİ kura sonuçları

Malatya'da 23 bin 527 konutun ilk etabı olan 6 bin 181 konutun teslimatı başladı.
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Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekimleri başladı. Malatya'daki TOKİ evlerinin ilk teslimatı için kuralar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öncülüğünce başladı.
KURA SONUCU SORGULAMA LİSTESİNE NASIL ULAŞILABİLİR?
Bugün yapılacak olan kur çekiminin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. https://www.turkiye.gov.tr/afad-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama sayfasından sonuçlar öğrenilebilecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.