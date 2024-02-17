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SON DAKİKA! Malatya’da beklenen an geldi İşte TOKİ kura sonuçları

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Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekimleri başladı. Malatya'daki TOKİ evlerinin ilk teslimatı için kuralar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öncülüğünce başladı. Malatya TOKİ Kura sonuçları linki haberimizde..

SON DAKİKA! Malatya’da beklenen an geldi İşte TOKİ kura sonuçları
SON DAKİKA! Malatya’da beklenen an geldi İşte TOKİ kura sonuçları
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Malatya'da 23 bin 527 konutun ilk etabı olan 6 bin 181 konutun teslimatı başladı.

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Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekimleri başladı. Malatya'daki TOKİ evlerinin ilk teslimatı için kuralar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öncülüğünce başladı.

SON DAKİKA! Malatya’da beklenen an geldi İşte TOKİ kura sonuçları

KURA SONUCU SORGULAMA LİSTESİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

Bugün yapılacak olan kur çekiminin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. https://www.turkiye.gov.tr/afad-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama sayfasından sonuçlar öğrenilebilecek. 

Kura sonuçları için tıklayınız

 
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17 Şub 2024 - 16:05 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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