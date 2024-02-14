Siyanür nedir? neden kullanılır?

Siyanür, kimyasal formülü CN olan bir bileşiktir. Siyanür, bir karbon atomu ile bir azot atomunun üçlü bağ ile birleşmesiyle oluşur. Endüstride genellikle toksik sodyum siyanür ve trityum siyanür tuzları şeklinde kullanılır. Bu tuzlar, demir-çelik ve maden sanayisi gibi birçok endüstride taşıma ve saklama güvenliği sebebiyle tercih edilirler. Ayrıca, hidrosiyanik asit (HCN) gaz formunda da bulunur ve akrilik lif, plastik üretimi ve sentetik kauçuk gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Siyanür, altın madenciliğinde de kullanılır ve altını ayrıştırmak için etkilidir.

Ancak, siyanürün kullanımı ciddi zararları da beraberinde getirebilir. Büyük miktarlarda siyanüre maruz kalmak, bilinç kaybı, düşük kan basıncı, akciğer hasarı, yavaş kalp hızı ve solunum yetmezliği gibi belirtilere neden olabilir ve ölümcül olabilir. Siyanür zehirlenmesinden sağ kurtulan kişilerde ise kalp, beyin ve sinir hasarı meydana gelebilir. Ayrıca, siyanür bitki, su ve toprağı etkileyerek verimsiz hale getirebilir.

Bu nedenle, siyanürün dikkatli kullanılması ve çevreye yayılmasının önlenmesi önemlidir. Özellikle maden endüstrisinde siyanür kullanımıyla ilgili sıkı güvenlik önlemleri alınmalı ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi