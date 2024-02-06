ÖSYM 2024 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara hazırlanan adaylar için beklenen haber geldi. 2024 yılında düzenlenecek sınavların takvimi açıklandı. KPSS, YKS,DGS, ALES ve diğer sınavlara girecek adaylar için önemli tarihler belirlendi. İşte detaylar...

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2024 yılında düzenlenecek sınavların takvimi şu şekildedir:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise 1-26 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024'te, KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz'da, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz'da, KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) (ÖABT) ise 8 Ağustos'ta yapılacak. Başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 30 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek. Başvurular 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): ALES-1 sınavı 21 Nisan, ALES-2 sınavı 28 Temmuz, ALES-3 sınavı ise 17 Kasım 2024'te yapılacak. Başvuruların alınacağı tarihler ise sırasıyla 1-11 Mart, 3-12 Haziran ve 1-9 Ekim 2024 olacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Başvurular ise 3 Ocak-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL): YÖKDİL/1 25 Şubat 2024'te gerçekleştirilecek. Başvurular 10-17 Ocak, geç başvurular ise 24 Ocak 2024 tarihlerinde alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS): 18 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 4-11 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi