Malatya’da futbol krizi! Takım sahadan çekildi

Malatya’da bugün oynanan Konakspor - Darendespor 1.Amatör Küme karşılaşmasında Türk futbolu adına yine bir kriz yaşandı.

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde ortalık karıştı. Son zamanlarda Türk futbolunda yaşanan olumsuzlukları hemen hemen bütün liglerde görülüyor. Bugün Malatya’da oynanan Konakspor-Darendespor 1.amatör küme karşılaşmasında Türk futbolu adına yine bir kriz yaşandı. Darendespor 90+2. dakikaya kadar karşılaşmayı 3-1 önde götürürken Konakspor'dan bir futbolcuya çıkan kırmızı kart sonrası Konakspor sahadan çekildi.

KONAKSPORLU YÖNETİCİLER TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Karşılaşmanın 90+2. dakikasinda Konakspor aleyhine çıkan kırmızı karta Konaksporlu futbolcular ve yöneticiler tepki gösterdi ve hakeme itiraz etti. Saha içerisinde yaşanan tartışmalar ile birlikte kolluk kuvvetleri sahaya girerek müdahalede bulundu. Gösterilen kırmızı kartın hakem hatası olduğunu iddia eden Konaksporlu yöneticiler takımı sahadan çekti.

Karşılaşmanın hakemine gösterilen bu tepki sonrası son düdük gelmeden Konakspor sahadan çekildi. Konakspor yönetimi karşılaşmada birçok hakem ve kural hatası olduğunu iddia etti.

Bu arada karşılaşma oynanırken sahaya bir köpek girdi. Ve karşılaşma 5 dakika boyunca köpeğin yakalanması için durduruldu.