14 Oca 2024 - 12:53 - Yaşam

Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ dikkat! Kesinti saatler sürecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu bağlamda yarın Battalgazi, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte o mahalleler…