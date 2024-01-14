Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ dikkat! Kesinti saatler sürecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli, Dilek, Cumhuriyet, Samanköy mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı, Üzümlü, Üçgöze, Gülümuşağı, Uluköy, Salkonak mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler, Kepez, Çakıllıpınar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek ve Samanköy mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu ve Göller mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yavuz Selim, Karagöz, Yıldıztepe, Göztepe, Kadiruşağı, Çöşnük, Hamidiye mahallelerine,
ÇARŞAMBA GÜNÜ KESİNTİLERİ
17 Ocak Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli mahallelerine,
19 Ocak Cuma günü 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesine” elektrik enerjisinin verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.