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Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ dikkat! Kesinti saatler sürecek

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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu bağlamda yarın Battalgazi, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte o mahalleler…
Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ dikkat! Kesinti saatler sürecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli, Dilek, Cumhuriyet, Samanköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı, Üzümlü, Üçgöze, Gülümuşağı, Uluköy, Salkonak mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler, Kepez, Çakıllıpınar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek ve Samanköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu ve Göller mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yavuz Selim, Karagöz, Yıldıztepe, Göztepe, Kadiruşağı, Çöşnük, Hamidiye mahallelerine,

ÇARŞAMBA GÜNÜ KESİNTİLERİ

17 Ocak Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli mahallelerine,

19 Ocak Cuma günü 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesine” elektrik enerjisinin verilemeyecek.

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14 Oca 2024 - 12:53 Malatya- Yaşam

Muhabir  Recep Bağdat

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