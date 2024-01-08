1. Dönem e-Okul kapandı mı not girişlerinde son tarih ne zaman?

Okulların kapanmasına az bir süre kala, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine dair bilgiler araştırıyor. Öğrencilerin devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve karne notları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi üzerinden takip edilebiliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? 1. dönem e-Okul kapandı mı? e-Okul not girişleri ne zaman kapanıyor?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması beklenmektedir. Bu nedenle, öğrenciler ve veliler notları ve diğer bilgileri karne gününden önce kontrol etmelidir.

E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul üzerinden öğrenci ve veli bilgilerine ulaşmak için T.C. kimlik numarası ve okul numarası kullanılarak giriş yapılır.

Sistemde öğrenciye ait sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgi görüntülenebilir.

Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapıldıktan sonra "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanarak öğrencinin not bilgilerine erişim sağlanabilir.

E-OKUL NEDİR?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında kullanıma açılan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Öğrencinin okula kaydından mezuniyetine kadar olan süreci içeren bir sistemdir. Sistemde öğrenci kaydı, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, belge işlemleri gibi birçok modül bulunmakta.

e-Okul sistemi, öğrencilerin ve velilerin öğrencinin eğitim sürecine dair bilgileri takip edebilecekleri bir platform sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi