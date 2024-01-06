2024 Hac fiyatları ne kadar oldu?

Kutsal topraklarda gerçekleştirilecek 2024 Hac için heyecan dorukta! Diyanet tarafından belirlenen fiyatlarve detaylar belli oldu. Hacı adayları, manevi bir yolculuk için gün saymaya başladı. İşte 2024 Hac fiyatları ve detaylarıyla ilgili merak edilenler.

Milyonlarca Müslüman, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirmenin heyecanını yaşıyor. 2024 yılına girilmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de 2024 Hac fiyatları ve detayları oldu. İşte Diyanet tarafından açıklanan 2024 Hac fiyatları ve bilgileri:

2024 HAC FİYATLARI:

4 kişilik odada kişi başı: 24.500 SAR (yaklaşık 194 Bin 500 TL)

3 kişilik odada kişi başı: 26.500 SAR (yaklaşık 210 Bin 500 TL)

2 kişilik odada kişi başı: 28.500 SAR (yaklaşık 226 Bin TL)

Diyanet tarafından organize edilen hac turlarında farklı konaklama seçenekleri bulunmaktadır. Fiyatlar konaklama türlerine göre değişmektedir. Normal konaklama türleri için belirlenen fiyatlar yukarıda verildiği gibi. Bu otellerin, Mescid-i Nebevi'ye olan uzaklığı ortalama 700 metre, Mescid-i Haram'a en fazla 8 kilometre civarında.

YAKIN MESAFE KONAKLAMA FİYATLARI:

2 kişilik odada kişi başı: 35.500 SAR ile 60.500 SAR arasında değişkenlik göstermekte.

3 kişilik odada kişi başı: 29.000 SAR ile 34.000 SAR arasında değişmekte.

2024 HAC ÇOCUK FİYATLARI:

0-24 aylık bebekler: 2-3-4 kişilik odada 7.200 SAR

3-7 yaş çocuklar: 2-3-4 kişilik odada 14.000 SAR

7-12 yaş çocuklar: 2-3-4 kişilik odada 15.350 SAR

2024 HAC GİDİŞ-DÖNÜŞ TARİHLERİ:

Gidiş: 9 Mayıs- 12 Haziran arası

Dönüş: 22 Haziran- 17 Temmuz arası

Milyonlarca hacı adayı, bu kutsal yolculuk için gün saymakta. Hac vazifesini yerine getirecek olan Müslümanlar, manevi dünyalarına yeni ufuklar katmak için sabırsızlanmakta.

Kaynak: Haber Merkezi