Malatya'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji'den yeni uyarı

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Akçadağ: Çok bulutlu, karla karışık yağmur yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Arapgir: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 5 derece,
Arguvan: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 5 derece,
Battalgazi: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Darende: Çok bulutlu, karla karışık yağmur yüksek kesimler kar yağışlı 10 derece,
Doğanşehir: Çok bulutlu, karla karışık yağmur yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Doğanyol: Çok bulutlu, karla karışık yağmur yüksek kesimler kar yağışlı 5 derece,
Hekimhan: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece,
Kale: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece,
Kuluncak: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 9 derece,
Pütürge: Çok bulutlu, karla karışık yağmur yüksek kesimler kar yağışlı 8 derece,
Yazıhan: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,
Yeşilyurt: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.