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Malatya'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji'den yeni uyarı

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu, yüksek kesimler kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde ise zaman zaman sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin edildi.
Malatya'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji'den yeni uyarı mask
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, karla karışık yağmur yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 5 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 5 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Darende: Çok bulutlu, karla karışık yağmur yüksek kesimler kar yağışlı 10 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, karla karışık yağmur yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, karla karışık yağmur yüksek kesimler kar yağışlı 5 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece,

Kale: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 7 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 9 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, karla karışık yağmur yüksek kesimler kar yağışlı 8 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı 6 derece”

 

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04 Oca 2024 - 09:45 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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