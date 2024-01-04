04 Oca 2024 - 09:45 - Gündem

Malatya'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji'den yeni uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu, yüksek kesimler kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde ise zaman zaman sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin edildi.