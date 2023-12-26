Uyuz vakaları arttı Kükürtlü sabunun faydası var mı?

Malatya’da son günlerde birçok kişi kaşıntı ve uyuz ile ilgili şikayetlerden yakınıyor. Konuyla ilgili doktor kontrolünün çok önemli olduğu bilinirken, vatandaşlar bazı doğal yollara da başvuruyor. Peki, vatandaşların tercih ettiği kükürtlü sabunun bu konuda bir etkisi var mı? İşte cevabı…

Malatya’da son günlerde birçok kişi kaşıntı ve uyuz ile ilgili şikayetlerden yakınıyor. Vatandaşlar bu konuda bazı doğal yollara başvuruyor. Peki, vatandaşların tercih ettiği kükürtlü sabunun bu konuda bir etkisi var mı?

“KAŞINTIYI GİDEREN SABUN KÜKÜRTLÜ SABUNDUR”

Uyuz hastalığına karşı kükürt sabunu önerdiklerini söyleyen ve sabunculuk işi yapan Esnaf Ramazan Yıldırım,

“En güzel sabunlar dedelerimizin kullandığı zeytinyağından yapılan ve güneşte kurutulan sabunlardır. Günümüzde çeşitli cilt rahatsızlıkları ortaya çıktığı için her hastalığa özgü doğal sabunlar yapılıyor. Mesela şu anda Malatya'da ciddi anlamda kaşıntı rahatsızlıkları var. Uyuz denilen bir rahatsızlık. Uyuz hastalığına karşı genelde kükürtlü sabun öneriyoruz. Doktorlara da gitseler, kükürtlü sabun yazıyorlar. Şu an kaşıntıyı gideren sabun kükürtlü sabundur"

ifadelerini kullandı.

DOKTOR TAVSİYESİ ÇOK ÖNEMLİ

Kükürtlü sabunun kaşıntıya iyi geldiği, sabunun içeriğindeki kükürtün antiseptik özellikleri sayesinde cildi temizlediği ve kaşıntıyı hafiflettiği ifade ediliyor. Ancak yine de kesinlikle doktor kontrolü ve tavsiyesi ciddi önem arz ediyor.