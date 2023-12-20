Bisküvi ile enkaz başında bekleyen amcayı hatırladınız mı? Şerif amca bu hayata daha fazla tutunamadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, özelde 11 ildeki 14 milyon insanın, genelde ise tüm Türkiye’nin asla unutamayacağı acıları miras bıraktı. Öyle anlar vardı ki, yıllar geçse ne o sesleri ne de görüntüleri akıllardan silemeyecek hisler yarattı. Onlardan biri de bir paket bisküvi ile enkaz başında bekleyen,

“Bisküvi var cebimde, yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim”

diyen Şerif amcaydı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 11 ay geçti. 6 Şubat, özelde 11 ildeki 14 milyon insanda, genelde ise tüm Türkiye’de ve hatta dünyanın birçok yerinde asla unutulmayacak acıları miras bıraktı.

“DÜNDEN BERİ YİYEMİYORUM, ÇOCUKLARIMA VERECEKTİM”

O süreçte yaşanan bir olay da bu unutulmayacak sahnelerden biriydi. Hatay’da yıkılan evinin başında elinde bir paket bisküvi ile bekleyen Şerif Ölmez, tüm ailesini depremde kaybetti. Muhabirin kendisine soru soruması üzerine,

“Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı”

demişti.

EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Şerif amca geceleri çalışıyordu. O gece deprem olunca evine koştu ancak evi yerle bir olmuştu. Günlerce o enkazın başında umutla bekledi.

Şerif amcanın çocukları o enkazın altından sağ çıkamadı, 3 çocuğunu ve eşini kaybetti. Türkiye’yi ağlatan o görüntülerin ardından kendisine yardım etmeye çalışanlar olmuştu. Ancak Şerif amca bu hayata daha fazla tutunmadı. Kötü haber geldi…

Gazeteci Eşref Larsen,

“Az önce bir telefon aldım. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. 6 Şubat depremlerinde bütün ailesini kaybeden Şerif Amca’yı hatırlar mısınız? Hepimiz el birliğiyle sahip çıkmaya çalışmıştık. Şerif amca daha fazla dayanamamış. Depremden kısa süre sonra yakalandığı kanser nedeniyle dün hayatını kaybetmiş. İskenderun’da defnedilmiş”

diyerek bu acı haberi duyurdu.