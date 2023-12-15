Anadil nasıl yazılır? Anadil mi, ana dil mi? TDK doğru yazılışı

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “anadil”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte TDK’ya göre “ana dil” kelimesinin doğru yazılışı…
Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “anadil”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. Anadil mi, ana dil mi? İşte cevabı…
Google Trends verilerine göre, 2023 yılında “anadil” kelimesinin nasıl yazıldığına dair binlerce araştırma yapılmış. TDK ise bu konuda çok önemli bir ayrıntı aktarıyor.
Söz konusu ayrıntıya göre, alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu¬rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.
Anadil kelimesi iki ayrı kelimenin birleşmesiyle oluşuyor. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışı ayrı halinde olandır. Yani bu kelime bitişik yazılmaz, “ana dil” şeklinde ayrı yazılır.
Anadil (yanlış kullanım)
Ana dil (doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“İngilizceyi ana dili gibi konuşur.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.