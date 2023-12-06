Sivasspor kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Fode Koita ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor yarın saat 13.00'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı