Yılbaşı nasıl yazılır? Yıl başı mı, yılbaşı mı? Yılbaşı TDK doğru yazılışı

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “yılbaşı”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte TDK’ya göre “yılbaşı” kelimesinin doğru yazılımı…

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “yılbaşı”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. “Yılbaşı” mı, “yıl başı” mı? İşte cevabı…

Bu kelime aslında taşıdığı anlam itibariyle çok sık kullanılıyor. Türk Dil Kurumuna göre, bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığına bakıldığında doğru yazılışın bitişik, yani “yılbaşı” şeklinde olduğu görülüyor.

Yılbaşının tanımına ilişkin ise takvim yılının 31 Aralık ile 1 Ocak arasında bulunmakta olan süre olarak ifade ediliyor.

Yıl başı (yanlış kullanım)

Yılbaşı (doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu yılbaşını ailemle birlikte geçireceğiz.”

Cümle içinde kullanımı:

“Çocuklar yılbaşı kutlamaları için çok heyecanlı.”



