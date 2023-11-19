Dinlenilmesi gereken 7 Malatya türküsü

Biz de BUSABAH Medya olarak en çok sevilen Malatya türkülerini sizler için derledik. İşte Malatya yöresine ait 7 halk ezgisi;

1. BEN YOLCUYUM HELALLAŞAK SABAHTAN

Türkünün yazarı belli olmasa da, türkünün içerisinde Âşık Bektaş mahlası geçiyor. Birçok sanatçı tarafından seslendirilen sevilen bir türkü. ‘Ben yolcuyum helalleşek sabahtan” türküsünün sözleri ise şu şekilde:

Ben yolcuyum helallaşak sabahtan/Bu ayrılık devam eder bir zaman/Bir buse alayım o gül yanaktan/Bu ayrılık devam eder bir zaman.

Seher yeli gibi sineme esme/Ben sana gücenmem sen bana küsme/Gurbette kalırsam mektubun kesme/Bu ayrılık devam eder bir zaman.

Gene dumanlandı dağların başı/Durmayıp akıyor gözümün yaşı/Hatırdan çıkarma Âşık Bektaş'ı/Bu ayrılık devam eder bir zaman.

Türküyü Muharrem Temiz’den dinleyebilirsiniz.

2. BAHÇEDE BİR BÜLBÜL AĞLAR

Bahçede bir bülbül ağlar türküsü ananim olarak geçiyor ama mahlas bölümünde şairinin Hüseyni olduğu anlaşılıyor. Bu Malatya Türküsünün sözleri ise şu şekilde:

Bahçede bir bülbül ağlar/Gülün elinden elinden/Gazel dökmüş solmuş bağlar/Yelin elinden elinden (leyli leyli).

Akşam olur güneş batar/Viranda baykuşlar öter/Ferhat da külüngün atar/Yârin elinden elinden.

Derelerde sular çağlar/Hastadan ne bilir sağlar/Başı duman duman dağlar/Karın elinden elinden (leyli leyli)

Erisin dağların karı/Gönül çeker ah-u zarı/Dökülmüş bahçenin varı/Samın elinden elinden.

Hüseyni'yem sözün söyler/Bilmem felek beni neyler/Mecnun da leylasın arar/Çölün elinden elinden (leyli leyli)

Türküyü Muharrem Temiz ve Cengiz Özkan’dan dinleyebilirsiniz.

3. ETEK SARI SEN ETEKTEN SARISIN

Malatya’nın bilinen türkülerinden bir tanesi. Türkünün yazarı belli değil fakat birçok sanatçı tarafından düzenlendi ve seslendirildi. Hasan Durak (kaynak kişi),Selahattin Alpay (derleyen) isimlerinin ise türkü hakkında çalıştığı biliniyor. Türkünün sözleri ise şu şekilde:

Etek sarı sen etekten sarısın/Kurban olam Beydağı'nın karısın/Sordum sual ettim kimin yarışan/Ben sormadan dolu gibi döküyü.

Bir köynek diktirdim kolu düğmeli/Herkes kaderine boyun eğmeli/Deli gönlüm çirkine bel bağlama /Sevdiğin yar Malatya’ya değmeli

Haluk Tolga İlhan’dan, Ebru Yaman’dan ve birçok kişiden dinleyebilirsiniz.

4. ERZURUM DAĞLARI KAR İLE BORAN

Erzurum Türküsü olarak bilinse de çalışmalar Malatya Türküsü olduğunu bildiriyor. Türkünün sözleri ise şu şekilde:

Erzurum dağları kar ile boran/Aldı yüreğimi derd ile verem/Sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem/Yazam arzu halımı dosta seslenem.

Uy beni beni beni belalım beni/Satarım bu canı alırım seni/Çıkayım dağlara da kurt yesin beni.

Dört yanımı sardı tel ilen/Yaslı yaslı bayram yaptım el ilen/Göz göz oldu yaralarım dil ilen/Yaramı sarmaya da derman bulamam.

Uy beni beni beni belalım beni/Satarım bu canı alırım seni/Çıkayım dağlara da kurt yesin beni.

Erzurum dağlarına kara gidelim/Ayvadan usandık nara gidelim/Bu elin güzeli gönül eğlemez/Gönül eğleyecek yara gidelim

Uy beni beni beni meralım beni/Satarım bu canı alırım seni/Çıkayım dağlara da kurt yesin beni/Satarım bu canı da alırım seni.

Güler Duman’dan dinleyebilirsiniz.

5. KİME KİN ETTİN DE GİYDİN ALLARI

Eser sahibi bilinmeyen bir Malatya Türküsü. Mahlas bölümünde ise Hicrani adı geçiyor. Türkünün sözleri ise şu şekilde:

Kime kin ettin de giydin alları/Yakın iken ırak ettin yolları/Mihnet ile yetirdiğim gülleri/Vardın gittin bir kötüye yoldurdun.

Sen beni sevseydin arar bulurdun/Zülüflerin telinden bağlar dururdun/Madem ayrılmakmış senin muradın/Niye beni ateşine yandırdın.

Sen seni topla da kuşağın kuşan/Ayrılır mı senin sevdana düşen/Sefa geldin diye sarıp sarmaşan/Niye benden muhabbeti kaldırdın.

Hicrani'yem der ki bakın halına/Dağlar dayanmıyor ah-ü zarıma/Elim ermez oldu kisp-ü karıma/Çünkü gülyüzlümü elden aldırdım.

İlkay Akkaya’dan dinleyebilirsiniz.

6. NAZLI YÂRDAN BANA BİR HABER GELMİŞ

Bu ezgi de değerli bir Malatya türküsü. Seher Yıldızı olarak da bilinen türkünün sözleri ise şu şekilde:

Nazlı yardan bana bir haber gelmiş/Eğer doğru ise büktü belimi/Duydum ki yari yadeller almış/Kadir Mevlam nasip eyle ölümü.

Bülbüle söyleyin dalına konsun/Bizi böyle eden Allah'tan bulsun/Sabreyle sevdiğim ilkbahar gelsin/Terkedeyim vatanımı elimi.

Arif Sağ ile Belkıs Akkale’den dinleyebilirsiniz.

7. ÇİÇEKTEN HARMAN OLMAZ

Malatyalı Uyan Sunam türküsünün de yazarı Fahri Kayahan’a ait olan bu türkünün sözleri ise;

Çiçekten harman olmaz/Yar derde derman olmaz/Darılmış güle bülbül/Gelip dalına konmaz.

Çektiğim acı yeter/Ocakta duman tüter/Ellerin derdi vardır/Benim ki daha beter.

Zelişah ile Cem Erdost İleri’den, Dünya Tekin’den dinleyebilirsiniz.